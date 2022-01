IPL 2022: KKR को मिला नया बॉलिंग कोच, निभा चुके हैं टीम इंडिया में बड़ी जिम्मेदारी

कोलकाता: टीम इंडिया (Team India) के पूर्व गेंदबाजी कोच भरत अरुण (Bharat Arun) को दो बार आईपीएल चैंपियन रहे कोलकाता नाइटराइडर्स (Kolkata Knight Riders) के लिए कोच का रोल अदा करने के लिए नियुक्त किया है. ये जानकारी फ्रेंचाइजी ने 2022 सीजन से पहले शुक्रवार को दी. भारत के लिए दो टेस्ट और चार वनडे खेलने वाले अरुण ने तत्काल प्रभाव से न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज काइल मिल्स (Kyle Mills) की जगह ली है.

कोच भरत अरुण ने कहा, 'मैं बहुत उत्साहित हूं और नाइटराइडर्स जैसी बेहद सफल फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक हूं. मैंने नाइटराइडर्स फ्रैंचाइजी की न सिर्फ आईपीएल और दुनियाभर में टी-20 लीग में बहुत कामयाब होने के लिए तारीफ की है, बल्कि जिस तरह से फ्रैंचाइजी चलाई जाती है उसके लिए भी मैंने प्रशंसा की है.'

भरत अरुण (Bharat Arun) साल 2014 से भारतीय क्रिकेट टीम के गेंदबाज कोच थे और नवंबर 2021 में हेड कोच रवि शास्त्री (Ravi Shastri) और फील्डिंग कोच आर श्रीधर (R Sridhar) के साथ उनका कार्यकाल खत्म होने तक वर्ल्ड लेवल पर स्पीड को विकसित करने में अहम भूमिका निभाई.



कोलकाता के हेड कोच ब्रेंडन मैक्कुलम (Brendon McCullum) ने कहा, 'केकेआर के कोचिंग स्टाफ में अरुण का गर्मजोशी से स्वागत किया गया. मुझे यकीन है कि अरुण हमारे साथ काम करेंगे और मैं उनके साथ काम करने के लिए काफी उत्सुक हूं. इंटरनेशनल लेवल पर उनका तजुर्बा और हमारे बॉलिंग ग्रुप को कॉन्फिडेंस और स्पष्टता देने की क्षमता अहम होगी.'

We are delighted to introduce you to our new bowling coach! Welcome to the Knight Riders family, Bharat Arun #KKR #AmiKKR #IPL2022 #BharatArun pic.twitter.com/MpAXJMa67C

— KolkataKnightRiders (@KKRiders) January 14, 2022