T20 वर्ल्ड कप के बीच क्रिकेट की दुनिया से आई बड़ी खबर, इस फेमस क्रिकेटर को हुआ कैंसर

नई दिल्ली: क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों से दुनियाभर के खेल प्रेमी बहुत प्यार करते हैं. क्रिकेट फैंस इन खिलाड़ियों को सब जगह फॉलो करते हैं. इन खिलाड़ियों को खुशी मिलने पर फैंस को भी खुशी मिलती है, वहीं इनके दुख से फैंस का दिल भी दहल जाता है. ऐसी एक बुरी खबर अब क्रिकेट से सुनने को आई है. जहां एक दिग्गज खिलाड़ी को पता चला है कि वो कैंसर से पीड़ित है.

इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेट कप्तान एलन लैम्ब ने खुलासा किया है कि वह प्रोस्टेट कैंसर से जूझ रहे हैं. लैंब, जो 67 वर्ष के हैं, ने जागरूकता सप्ताह के तहत सोशल मीडिया पर इस खबर की जानकारी दी. उन्होंने ट्वीट कर कहा, 'मैं सभी पुरुषों से आग्रह करता हूं कि वो प्रोस्टेट कैंसर के रूप में अपने पीएसए स्तर की जांच करवाएं, ताकि इसका पता चल सके.' उन्होंने आगे लिखा, 'हाल ही में प्रोस्टेट कैंसर का पता चलने के बाद, मैंने अभी एक महीने का इलाज पूरा किया है. अपने अहंकार को एक तरफ रख दें - अपने स्वास्थ्य के बारे में अनभिज्ञ न हों.'

I urge all men to go and get their PSA levels checked as prostate cancer so often goes undiagnosed. Having recently been diagnosed with prostate cancer, I have just completed a month of treatment. Put your egos aside-don’t be ignorant about your health @Vitality_UK @ProstateUK