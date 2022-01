VIDEO: इन 2 फील्डर्स ने मिलकर लपका हैरतअंगेज कैच, सुपरमैन भी हो जाएगा फेल!

नई दिल्ली: न्यूजीलैंड (New Zealand) में खेला जा रहा सुपर स्मैश (Super Smash) टूर्नामेंट क्रिकेट फैंस को काफी रोमांचित कर रहा है. इस लीग के दौरान एक बेहतरीन फील्डिंग का नजारा देखने को मिला जब ब्लेक कोबर्न (Blake Coburn) और मिचेल हे (Mitchell Hay) ने मिलकर वो करिश्मा किया जिसे देखकर दर्शकों की आंखें फटी की फटी रह गई.

सुपर स्मैश (Super Smash) का 18वां मैच कैंटरबरी और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स (Canterbury vs Central Districts) खेला गया. इस मुकाबले में ब्लेक कोबर्न (Blake Coburn) और मिचेल हे (Mitchell Hay) की कोशिशों से सलामी बल्लेबाज बेन स्मिथ (Ben Smith) महज 22 रनों पर आउट हो गए.

बेन स्मिथ (Ben Smith) ने अपनी पारी के दौरान 3 चौके लगाए लेकिन फिर अनलकी साबित हुए. जब वो लेग स्पिनर टोड एस्ले (Todd Astle) की शॉर्ट बॉल को लेग साइड बाउंड्री की तरफ पुल किया तब गेंद रस्सी के ज्यादा पार नहीं जा पाई

ब्लेक कोबर्न (Blake Coburn) ने शानदार तरीके से डाइव लगाई और गेंद को बाउंड्री के पास पकड़ लिया, फिर उन्होंने बॉल को हवा में अपने साथी मिचेल हे (Mitchell Hay) की तरफ उछाल दिया. मिचेल ने आसानी से कैच लपका और इस तरह बेन स्मिथ (Ben Smith) की पारी का अंत हो गया. सोशल मीडिया पर इस हैरतअंगेज फील्डिंग का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

BLAKE COBURN ARE YOU KIDDING ME???

An absolutely unreal link-up with young Mitchell Hay sees Smith packing for 22#catch #cricket #cricketnation #wearecanterbury #supersmashnz #t20

@sparknzsport @SuperSmashNZ pic.twitter.com/axhQcyKnvk

— Canterbury Cricket (@CanterburyCrick) December 31, 2021