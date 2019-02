VIDEO: टुक-टुक करने वाले पुजारा को भूल जाइए, देखिए टी20 में कैसे जड़ा तूफानी शतक

नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलिया दौरे से लौटने के बाद चेतेश्वर पुजारा ने कहा था कि मैं अपनी बैटिंग स्टाइल में बदलवा करने जा रहा हूं ताकि वनडे और टी20 टीम में जगह बना सकूं. अपनी धीमी बल्लेबाजी के लिए मशहूर पुजरार ने अपने वादे को निभाते हुए गुरुवार को तूफानी शतक जमाया. सौराष्ट्र की ओर से खेलते हुए इस खिलाड़ी ने 100 की नाबाद पारी खेली. इसके साथ ही उन्होंने टी20 क्रिकेट में सौराष्ट्र की ओर से पहला शतक लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया.

चेतेश्वर ने अपनी यह पारी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में रेलवे के खिलाफ खेली. दोनों टीमों के बीच टी20 क्रिकेट सीरीज का पहला मैच इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेला गया. इस मुकाबले में रेलवे ने टॉस जीतकर सौराष्ट्र को बल्लेबाजी करने का मौका दिया था.

MUST WATCH: @cheteshwar1 becomes first @saucricket player to hit a T20 Take a look at his lightning century in #SyedMushtaqAliTrophy

https://t.co/dCQoSLuE0K pic.twitter.com/qUAYwbkytO

— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) February 21, 2019