वसीम अकरम ने PSL का खिताब इस ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज को किया समर्पित

कराची: पाकिस्तान सुपर लीग (PSL 2020) में कराची किंग्स (Karachi Kings) ने पहली बार खिताब अपने नाम किया है. जीत के बाद कराची के मुख्य कोच वसीम अकरम (Waseem Akram) ने अपनी टीम की पहली खिताबी जीत को दिवंगत डीन जोन्स (Dean Jones) को समर्पित किया है जिनका पिछले महीने दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया.

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज जोन्स पीएसएल 2020 से पहले कराची किंग्स से मुख्य कोच के रूप में जुड़े थे और फरवरी-मार्च में लीग मैचों के दौरान मौजूद थे लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण टूर्नामेंट के नॉकआउट चरण को स्थगित कर दिया गया.

आईपीएल (IPL 2020) के दौरान मुंबई में जोन्स (Dean Jones) के निधन के बाद अकरम (Waseem Akram) कोच के रूप में कराची किंग्स टीम से जुड़े.

अकरम (Waseem Akram) ने एक टेलीविजन चैनल से कहा, ‘यह ऐसा साल है जिसे मैं लंबे समय तक नहीं भूल सकता. यह मेरे लिए दुख और खुशी दोनों लेकर आया. कल रात डीनो (डीन जोन्स) की बेहद कमी खली’.

You were meant to be here with us today but unfortunately life had other plans.I know nothing could keep you away from your boys and where ever you are you will be watching & cheering us on.This ones for you @ProfDeanoI hope we make you proud! @KarachiKingsARY ⁦@Salman_ARY⁩ pic.twitter.com/SIScbVl5Yn

— Wasim Akram (@wasimakramlive) November 14, 2020