चैंपियंस ट्रॉफी विवाद में क्यों आया दाऊद इब्राहिम का नाम? भारत को धमकी...पूर्व कप्तान ने उगला जहर

Dawood Ibrahim, Champions Trophy: चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन अगले साल फरवरी-मार्च में पाकिस्तान करेगा. बीसीसीआई ने भारतीय टीम को वहां भेजने से इनकार कर दिया है. उसने सुरक्षा चिंताओं के कारण यह फैसला लिया है. ऐसे में अब यह टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल पर हो सकता है. बीसीसीआई के इनकार के बाद पाकिस्तान के क्रिकेट एक्सपर्ट और पूर्व क्रिकेटर भड़के हुए हैं. सोशल मीडिया पर वे लगातार भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं. इनमें पूर्व कप्तान और विकेटकीपर राशिद लतीफ भी पीछे नहीं हैं.

राशिद लतीफ का वीडियो वायरल: राशिद लतीफ का पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें यह कहते हुए देखा जा सकता है कि उनके अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम से संबंध हैं. यह वीडियो इंटरनेट पर तब फिर से सामने आया जब भारत सरकार ने पड़ोसी देश में खिलाड़ियों की सुरक्षा का हवाला देते हुए टीम को पाकिस्तान भेजने की अनुमति देने से इनकार कर दिया. राशिद ने दाऊद का नाम लेकर भारत को धमकी दी है.

राशिद लतीफ ने क्या कहा था? : राशिद लतीफ ने यूट्यूब पर एक पाकिस्तानी शो 'कॉट बिहाइंड' में दाऊद इब्राहिम से अपनी निकटता के बारे में बताया. दाऊद भारत का सबसे वांछित अपराधी है और 1993 के मुंबई बम धमाकों का आरोपी है. इस बम धमाके में 257 लोग मारे गए थे और 1400 से ज्यादा लोग घायल हुए थे. शो के होस्ट डॉक्टर नौमान नियाज से बात करते हुए लतीफ ने कहा, ''आपको क्या लगता है, आप किससे पंगा ले रहे हैं, हम भाई के घर के पास रहते हैं.'' लतीफ कराची में रहते हैं. यह वही शहर है जहां दाऊद इब्राहिम के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के संरक्षण में रहने की खबर है.

Pakistan ex-cricketer Rashid Latif bragging about his connections with most wanted terrorist Dawood Ibrahim:

Says "whom are you messing with?" I stay near Bhai's house (ref to Dawood staying in Karachi)

And he wants India to play Champions Trophy SF in Karachi. pic.twitter.com/tDnTELRJDo

