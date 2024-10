विराट कोहली को जिगरी की नसीहत, खराब फॉर्म से टूटा दिल, कर लिया ये काम तो चलेगा बल्ला

India vs New Zealand: न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में हार के बाद भारत के कई स्टार खिलाड़ी आलोचकों के साथ-साथ पूर्व क्रिकेटरों के निशाने पर हैं. खास तौर पर विराट कोहली और रोहित शर्मा का फॉर्म चिंता का कारण रहा है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) में विराट के साथ लंबे समय तक खेलने वाले दिनेश कार्तिक ने कोहली को लेकर बड़ी बात कही है. भारत के इस पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज का मानना है कि कोहली को फॉर्म हासिल करने के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलना चाहिए.

कार्तिक ने जताई चिंता

कार्तिक ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी टेस्ट सीरीज में कोहली के स्पिन के खिलाफ संघर्ष और खराब प्रदर्शन पर चिंता व्यक्त की. पुणे में न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में कोहली का प्रदर्शन निराशाजनक रहा. दोनों पारियों में वह बाएं हाथ के स्पिनर मिचेल सैंटनर के शिकार बने और क्रमशः 1 और 17 रन बना सके. भारत को 12 साल बाद घरेलू मैदान पर सीरीज हार का सामना करना पड़ा.

कोहली को स्पिनर्स ने किया परेशान

कार्तिक ने क्रिकबज से बात करते हुए कहा, ''विराट कोहली के लिए आसान नहीं रहा है. सीरीज उनके लिए अच्छी नहीं रही. चार में से तीन पारियों में वह निराश हुए हैं. यह एक बार-बार होने वाला पैटर्न है जहां स्पिनरों ने उन्हें परेशान किया है और मुझे लगता है कि वह वापस जाकर यह पता लगाएंगे कि उन्हें मजबूत होने के लिए क्या करने की जरूरत है. वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जवाब ढूंढते हैं. जब आप प्रतिभा और सुपरस्टारडम के उस स्तर पर पहुंच जाते हैं, तो आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. भारत स्पिन के अनुकूल पिचों पर खेलना पसंद करता है, तो उसका क्या प्लान है?''

कोहली का स्पिन के खिलाफ रिकॉर्ड

कोहली का स्पिन के खिलाफ रिकॉर्ड चिंताजनक है. 2021 के बाद से 50 पारियों में कोहली स्पिन के खिलाफ 24 बार आउट हुए हैं और उनका औसत 33.38 रहा है. जुलाई 2023 में कोहली ने आखिरी बार टेस्ट शतक बनाया था.

कार्तिक ने दी सलाह

कार्तिक ने वास्तविकता स्वीकार करते हुए कहा कि कोहली लंबे समय से टेस्ट क्रिकेट में बड़े रन नहीं बना पाए हैं. उन्होंने कहा, "'हम सभी जानते हैं कि वह क्या करने में सक्षम है, यह सीरीज उनके लिए अच्छी नहीं रही. जैसा कि प्रशंसकों ने कहा है, उन्होंने लंबे समय से अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है और हम इससे दूर नहीं जा सकते. हम चीजों को कमतर नहीं करना चाहते क्योंकि हम किसी भी खिलाड़ी, किसी भी प्रदर्शन का आकलन करते समय निष्पक्ष होना चाहते हैं. फिलहाल विराट कोहली के पिछले 2-3 साल के टेस्ट रिकॉर्ड, खासकर स्पिन के खिलाफ अच्छे नहीं रहे हैं. उन्हें शायद घरेलू क्रिकेट में वापस जाना चाहिए और डीआरएस के मौजूदा नियमों के साथ क्या करने की जरूरत है, इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए. इसमें कोई शक नहीं है कि बाएं हाथ का स्पिनर उनके लिए बड़ा खतरा हैं.''

विराट कोहली की पिछली 12 पारियां

17 रन(40 गेंद) vs न्यूजीलैंड, पुणे

1 (9) vs न्यूजीलैंड, पुणे

70 (102) vs न्यूजीलैंड, बेंगलुरु

0 (9) vs न्यूजीलैंड, बेंगलुरु

29 (37)* vs बांग्लादेश, कानपुर

47 (35) vs बांग्लादेश, कानपुर

17 (37) vs बांग्लादेश, चेन्नई

6 (6) vs बांग्लादेश, चेन्नई

12 (11) vs साउथ अफ्रीका, केप टाउन

46 (59) vs साउथ अफ्रीका, केप टाउन

76 (82) vs साउथ अफ्रीका, जोहान्सबर्ग

38 (64) vs साउथ अफ्रीका, जोहान्सबर्ग.