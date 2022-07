माइकल वॉन ने टीम इंडिया की Playing 11 पर किया दिल चीरने वाला कमेंट, फैंस ने कर डाली बेइज्जती

IND vs ENG: बर्मिंघम में भारत और इंग्लैंड के बीच निर्णायक टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है. ये टेस्ट मैच साल 2021 की टेस्ट सीरीज का स्थगित किया गया पांचवां टेस्ट मुकाबला है. भारत इस मुकाबले को जीत लेता है या फिर ड्रॉ भी करा लेता है, तो वह साल 2007 के बाद इंग्लैंड की धरती पर पहली बार टेस्ट सीरीज अपने नाम कर लेगा.

माइकल वॉन ने टीम इंडिया की Playing 11 पर किया दिल चीरने वाला कमेंट

इंग्लैंड के खिलाफ इस निर्णायक टेस्ट मैच में स्टार ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को मौका नहीं दिया गया, जिसके बाद इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने टीम इंडिया की Playing 11 पर सवाल उठाए हैं. इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन भारत के टीम चयन पर नाराज दिखे और उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, "मूखर्तापूर्ण".

स्टार ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन टेस्ट क्रिकेट में 450 विकेट से 8 विकेट दूर हैं. इसके अलावा रविचंद्रन अश्विन इस मैच में इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज भी बन सकते थे. रविचंद्रन अश्विन इस मामले में बीएस चंद्रशेखर और अनिल कुंबले को पीछे छोड़ देते. इंग्लैंड के खिलाफ बीएस चंद्रशेखर 95 विकेट और अनिल कुंबले 92 विकेट लिए हैं. इसके बावजूद रविचंद्रन अश्विन को प्लेइंग इलेवन में मौका नहीं दिया गया.

फैंस ने कर डाली बेइज्जती

इंग्लैंड के खिलाफ इस निर्णायक टेस्ट मैच में भारतीय टीम चार तेज गेंदबाजों के साथ एजबेस्टन में खेलने उतरी है. जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर को बतौर तेज गेंदबाज टीम में चुना गया है, जबकि प्लेइंग इलेवन में रविंद्र जडेजा एकमात्र स्पिनर हैं. हालांकि माइकल वॉन के इस ट्वीट के बाद लोगों ने उन्हें ही ट्रोल करना शुरू कर दिया.

No Michael Vaughan in the eng team ridiculous

You criticizing that means it was a good decision to not play Ravi

— tanya (@whaamwhoomwhim) July 1, 2022