क्रिकेटर के घर दो बार हुआ हमला...बरसाए पत्थर, तोड़े कार के शीशे, शॉकिंग CCTV फुटेज आया सामने

James Vince house attacked: इंग्लैंड के क्रिकेटर और हैम्पशायर के कप्तान जेम्स विंस ने अपने घर पर लगातार हमलों के बारे में बड़ा खुलासा किया है. इस कारण उनका परिवार साउथम्पटन के अपने गृह नगर को छोड़ने के लिए मजबूर हो गया है. करीब आठ सालों तक विंस और उनका परिवार ने साउथम्पटन के एक गांव में रहा. अब वह लगातार दो हमलों के बाद यहां से हटने पर मजबूर हो गए हैं. उनके घर और गाड़ियों को निशाना बनाया गया है.

15 अप्रैल को हुआ था पहला हमला

विंस के मुताबिक, पहला हमला 15 अप्रैल को हुआ था. उन्होंने बताया, ''मैं और मेरी पत्नी अचानक तेज आवाज और अलार्म बजने से जाग गए. हमें नहीं पता था कि क्या हो रहा है. जाहिर तौर पर यह बहुत परेशान करने वाला था, इसलिए हम सीधे बच्चों को सुरक्षित करने के लिए वहां से ले गए. वे बहुत सहमे हुए थे.'' जब तक पुलिस पहुंची, हमलावर गायब हो चुके थे, उनके पीछे तबाही का मंजर छोड़ गए थे.

विंस ने पुलिस को दी फुटेज

एक पड़ोसी ने बताया कि उन्होंने हमलावरों की एक कार को घटनास्थल से जाते हुए देखा है. कारों और घर को हुए नुकसान काफी ज्यादा थे, जिससे मरम्मत होने के दौरान परिवार को अस्थायी रूप से बाहर निकलना पड़ा. सुरक्षा कैमरे और अलार्म लगाए गए थे, लेकिन ये काम नहीं आए. विंस द्वारा दिए गए इस फुटेज में उनके घर पर बिना किसी उकसावे के हमले को दिखाया गया है.

हमलावरों ने किया ईंटों का इस्तेमाल

विंस की संपत्ति को दो अलग-अलग मौकों (15 अप्रैल और 11 मई) पर तोड़ा गया, जिससे उनका परिवार बाहर निकलने को मजबूर हो गया. घर लौटने के एक हफ्ते के भीतर ही, विंस के सबसे बुरे डर को तब सच करार दिया गया, जब दूसरा हमला हुआ। इस बार वह अभी भी ऊपर सो रहे थे. हमलावरों ने ईंटों का इस्तेमाल किया, एक बार फिर कारों और घर दोनों की खिड़कियों को तोड़ दिया. विंस ने बताया कि हमला रात करीब 12 बजे हुआ था, जब उनका परिवार अपने साथी क्रिकेट खिलाड़ी क्रिस वुड के यहां से डिनर करके लौटा था.

This footage supplied by Hampshire captain James Vince is of an unprovoked attack on his home.

Vince’s property was vandalised on two separate occasions (April 15 and May 11) forcing his family out.

He is appealing for anyone with information to go to Hampshire Police. pic.twitter.com/Oct9BDTocb

— Alfie House (@AlfieHouseEcho) July 16, 2024