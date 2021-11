'हाथ में आया पर मुंह न लगा', कानपुर टेस्ट ड्रॉ होने पर फूटा भारतीय फैंस का गुस्सा

नई दिल्ली: भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच कानपुर (Kanpur) में खेला गया सीरीज का पहला टेस्ट ड्रॉ पर खत्म हुआ. टीम इंडिया (Team India) जीत के काफी करीब आ गई थी लेकिन आखिरकार उन्हें मायूसी ही नसीब हुई. ग्रीन पार्क में 'अजिंक्य रहाणे एंड कंपनी' की सारी कोशिशें नाकाम हो गईं.

एक वक्त आसान लग रही थी भारत की जीत

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम (New Zealand Cricket Team) की दूसरी पारी में 9वां विकेट टिम साउदी (Tim Southee) के तौर पर गिरा, जब रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) ने उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट किया. तब कीवी टीम का स्कोर 155/9 था और टीम इंडिया की जीत पक्की लगने लगी क्योंकि उन्हें करीब 9-10 ओवर में एक विकेट गिराने थे.

इन 2 प्लेयर्स ने कराया मैच ड्रॉ

टीम इंडिया की जीत के आड़े आ गए रचिन रविंद्र (Rachin Ravindra) और एजाज पटेल (Ajaz Patel). उन्होंने गजब का संयम दिखाते हुए आखिरी 52 गेंदों तक अपना विकेट बचाए रखा और मैच को ड्रॉ पर खत्म किया.

सोशल मीडिया पर दिखी मायूसी

कानपुर (Kanpur) के ग्रीन पार्क स्टेडिम (Green Park Stadium) में आए इस नतीजे के बाद भारतीय क्रिकेट फैंस को मायूसी हाथ आई, लोगों का गुस्सा सोशल मीडिया पर फूटा है. हालांकि टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर (Wasin Jaffer) समेत कई यूजर्स ने इस मैच के रिजल्ट को मजेदार अंदाज में पेश किया. आइए नजर डालते हैं चुनिंदा ट्वीट्स पर.

Nitin Menon trying to impress NZ Team #poor_umpiring #KanpurTest pic.twitter.com/5owQuGwE4z

Feeling of Newzealand batsman while batting #KanpurTest #INDvsNZTestSeries #INDvsNZ Ps - I love test cricket pic.twitter.com/2fvwRSd1BQ

Ticket Mat Khareedo Bhaiyon. New Zealand Will Win The 2nd Test. #INDvNZ

— Oggy (@SirOggyBilla) November 29, 2021