PAK vs ENG: पाकिस्तान दौरे पर 'सहम' गई इंग्लैंड टीम! मुल्तान में होटल के पास दनादन चली गोलियां

Firing near Team Hotel of England Team in Multan : इंग्लैंड टीम 17 साल के लंबे अंतराल के बाद टेस्ट सीरीज खेलने पाकिस्तान पहुंची है. दोनों टीमों के बीच तीन टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जानी है जिसका दूसरा मुकाबला आज यानी 10 दिसंबर से शुरू होगा. इस बीच एक बड़ी खबर आई कि जिस होटल में इंग्लैंड की टीम ठहरी है, उसके पास गोलियां चलीं. हालांकि इंग्लैंड के खिलाड़ियों की सुरक्षा को किसी तरह का खतरा नहीं है. पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच मुल्तान में खेला जाएगा.

स्थानीय गैंग के बीच गोलीबारी

इंग्लैंड की टीम मुल्तान में जिस होटल में रुकी है, गुरुवार को उसके पास गोलियां चलने की खबर आई. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस घटना में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है. यह गोलीबारी स्थानीय गैंग के बीच बताई जा रही है. यह घटना उस वक्त हुई जब इंग्लैंड के खिलाड़ी दूसरे टेस्ट मैच की तैयारी के लिए होटल से स्टेडियम रवाना होने को थे. यह घटना इंग्लैंड टीम के होटल से करीब एक किलोमीटर दूर हुई. इसी के चलते खिलाड़ियों की सुरक्षा को किसी तरह का कोई खतरा नहीं हुआ.

4 लोग गिरफ्तार

पाकिस्तान पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. स्थानीय प्रशासन ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) को यह भरोसा दिलाया है कि इस घटना से खिलाड़ियों की सुरक्षा पर कोई असर नहीं पड़ेगा. खास बात है कि इंग्लैंड टीम के स्टेडियम आने या जाने के रूट में ये जगह नहीं आती है, जहां गोलीबारी हुई. इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने इस घटना के बाद मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया. मुल्तान में भी खिलाड़ियों के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है.

राष्ट्रपति के स्तर की सुरक्षा

पीसीबी ने इस दौरे से पहले ही इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) को सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रहने का भरोसा दिया था. बोर्ड ने साथ ही बताया था कि खिलाड़ियों की सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा. बता दें कि इंग्लैंड टीम को पाकिस्तान में देश के राष्ट्रपति के स्तर की सुरक्षा दी गई है. स्थानीय पुलिस के अलावा सेना भी इंग्लैंड टीम की सुरक्षा में मुस्तैद है. इंग्लैंड क्रिकेट टीम के प्रवक्ता ने इस बात की पुष्टि की है कि टीम के सिक्योरिटी-प्लान में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

2009 में हुआ था आतंकी हमला

साल 2009 में मार्च में पाकिस्तान दौरे पर आई श्रीलंकाई टीम बस पर आतंकी हमला हो गया था. इसके चलते किसी भी देश ने पाकिस्तान का दौरा करने से मना कर दिया. कई साल तक यही चला और पाकिस्तान को अपनी घरेलू सीरीज भी यूएई की मेजबानी में करानी पड़ी. इतना ही नहीं, पिछले साल न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम सुरक्षा वजहों का हवाला देकर बिना मैच खेले ही पाकिस्तान से स्वदेश लौट गई थी. पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच रावलपिंडी में तीन वनडे और लाहौर में 5 टी20 मुकाबले खेले जाने थे लेकिन न्यूजीलैंड बोर्ड ने दौरा रद्द कर दि. उस समय न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को ईमेल के जरिए धमकी मिली थी.



पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi- अब किसी और की ज़रूरत नहीं