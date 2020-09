मुंबई: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर और मशहूर टीवी कमेंटेटर डीन जोंस (Dean Jones) का गुरुवार को मुंबई में निधन हो गया. जानकारी के मुताबिक जोंस का निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ. जोंस ने आस्ट्रेलिया के लिए 52 टेस्ट और 164 वनडे मैच खेले थे. जोंस के नाम टेस्ट में 3,631 तथा वनडे में 6,068 रन दर्ज हैं.

चेन्नई सुपरकिंग्स ने भी इस पूर्व क्रिकेटर के निधन पर दुख जताया है. टीम ने ट्विटर पर लिखा, 'डीन जोंस के निधन की खबर सुनकर सदमा लगा है. क्रिकेट जगत के लिए एक बड़ा नुकसान है. चेपक स्टेडियम से उनका गहरा लगाव रहा है. उनके परिवार और दोस्तों के प्रति गहरी संवेदनाएं, उनकी आत्मा को शांति मिले.'

Absolutely devastated to hear about the demise of Dean Jones. A colossal loss to the cricketing community. His connection to Chepauk will always be cherished. Deepest condolences to his family and friends. May his soul rest in peace. pic.twitter.com/mDHO0d76d0

