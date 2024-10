सीरीज हारने पर गौतम गंभीर का पुराना Video वायरल, कभी की थी रवि शास्त्री की बुराई, अब पूर्व कोच ने ही किया बचाव

Gautam Gambhir Old Video Viral Ravi Shastri: भारतीय क्रिकेट टीम के साथ गौतम गंभीर के कोचिंग कार्यकाल की शुरुआत काफी उतार-चढ़ाव भरी रही. टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में हार का सामना करना पड़ा है. भारत 12 साल बाद अपने घरेलू मैदान पर कोई टेस्ट सीरीज हारा है. इससे पहले गंभीर की कोचिंग में टीम इंडिया 27 साल बाद श्रीलंका के खिलाफ कोई वनडे सीरीज हारी थी. बेंगलुरु के बाद पुणे में मिली हार ने क्रिकेट फैंस को हैरान कर दिया. सोशल मीडिया पर गंभीर फैंस के निशाने पर आ गए.

गंभीर ने की थी शास्त्री की बुराई

गंभीर का एक वीडियो लोग काफी शेयर कर रहे हैं जिसमें वह पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री की बुराई कर रहे हैं. खास बात यह है कि अब शास्त्री ने ही सीरीज में हार के बाद उनका बचाव किया है. दरअसल, इस वीडियो में गंभीर ने शास्त्री की उनके करियर की उपलब्धियों पर कठोर सवाल उठाए थे. अब लोग उस वीडियो को शेयर करते टीम इंडिया के हेड कोच से यही सवाल पूछ रहे हैं. दरअसल, शास्त्री ने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीतने के बाद कहा था कि यह विदेश में अब तक की सर्वश्रेष्ठ भारतीय टीम है.

गंभीर ने क्या कहा था?

गंभीर ने न्यूज 18 को दिए एक पुराने इंटरव्यू में कहा, ''मुझे यकीन है कि जिन लोगों ने कुछ नहीं जीता है, वे इस तरह के बयान देते हैं. मुझे नहीं पता कि शास्त्री ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व चैंपियनशिप जीतने के अलावा अपने करियर में क्या हासिल किया है. मुझे नहीं लगता कि वह विदेशी सीरीज जीत का हिस्सा थे. अगर आपने खुद कुछ नहीं जीता है, तो आप इस तरह का बयान देते हैं. मुझे यकीन है कि लोगों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया होगा. मुझे यकीन है कि उन्होंने पर्याप्त क्रिकेट नहीं देखा होगा. अगर उन्होंने पर्याप्त क्रिकेट देखा होता, तो वह ऐसा बयान नहीं देते.''

Man threw shades at every winner in Indian cricket even oldies like Shastri and teammates like Dhoni only to end up losing ODI series against Srilanka and test series at home after 12 years within 6 months of taking up the job. pic.twitter.com/PYUKut1rAy

— (@CaughtAtGully) October 26, 2024