Pune T20: हार्दिक पांड्या ने मैच खत्म होने से पहले ही कर दिया था 'सरेंडर', फैंस को और भड़का डालेंगी ये तस्वीरें!

India vs Sri Lanka 2nd T20, Hardik Pandya Photos : धुरंधर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की कप्तानी में टीम इंडिया को श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के दूसरे टी20 मैच में हार झेलनी पड़ी. पुणे में गुरुवार को खेले गए मुकाबले में टीम इंडिया 207 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 8 विकेट पर 190 रन ही बना पाई. अब हार्दिक पांड्या से जुड़ी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिन्हें देखकर फैंस का गुस्सा और बढ़ सकता है.

हार्दिक ने पहले ही मान ली थी हार!

मुकाबले के बाद के जो फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, उनमें हार्दिक अपने साथी खिलाड़ियों से हाथ मिलाते दिख रहे हैं. हालांकि ये तस्वीरें मैच खत्म होने से पहले की हैं. इसी से कहा जा सकता है कि हार्दिक को पहले ही मुकाबले का परिणाम पता चल गया था या फिर उन्होंने मैच समाप्ति से पहले ही हार मान ली और विरोधी टीम के सामने 'सरेंडर' कर दिया.

सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरें

हार्दिक की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. लोग भी इन पर कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि हार्दिक को इस तरह युवा खिलाड़ियों का मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए. वहीं, एक अन्य यूजर ने लिखा कि हार से पहले ही हार्दिक को मैच का रिजल्ट पता चल गया था.

Hardik Pandya shook hands before the match was over pic.twitter.com/6vkW8DscIE

— Navya. (@CricketGirl45) January 5, 2023