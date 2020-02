ICC U19 World Cup: फाइनल में दिखा अनोखा रन आउट, थर्ड अंपायर को भी हुई मुश्किल

नई दिल्ली: भारत की अंडर19 टीम आईसीसी वर्ल्ड कप (ICC U19 World Cup) के फाइनल मुकाबले में बांग्लादेश को केवल 178 रन का लक्ष्य ही दे सकी. इस मैच में भारतीय पारी में यशस्वी जयसवाल (Yashsvi Jaiswal) ही टीम के लिए बड़ा स्कोर बना सके. उनके आउट होने के बाद मैच में एक अजीब रन आउट देखने को मिला जब एक ही छोर पर दोनों बल्लेबाज पहुंच गए. ऐसे में थर्ड अंपायर को यह तय करने में बहुत परेशानी हुई की आखिर आउट कौन है.

यह वाक्या हुआ था पारी के 43वें ओवर में जब ध्रुव जुरैल और अथर्व अंकोलेकर क्रीज पर बैटिंग कर रहे थे. य़शस्वी जयसवाल आउट हो चुके थे, टीम पर सम्मानजनक स्कोर का दबाव था. रकीब उल हसन की गेंद पर ध्रुव ने ऑफ साइड की ओर पुश किया और रन लेने दौड़ पड़े.

यहां ध्रुव और अथर्व के बीच मिक्स अप हो गया. जहां ध्रुव दूसरे छोड़ पर दौड़ पड़े, वहीं अथर्व भी वापस अपनी क्रीज पर लौट गए. बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने तब तक विकेटकीपर के छोर पर रन आउट कर दिया. ऐसे में अंपयार को यह तय करना था कि आउट किसे दिया जाए.

For the second time in a week, we've seen both batsmen end up at the same end!

The India pair won't want to see a replay of this#U19CWC | #INDvBAN | #FutureStars

— Cricket World Cup (@cricketworldcup) February 9, 2020