बड़ी खबर: ICC ने किया ऐलान, इन दो क्रिकेट मैदानों को मिली 2023 और 2025 WTC फाइनल की मेजबानी

ICC World Test Championship Final: ICC ने बुधवार को बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि ‘द ओवल’ और ‘लॉर्ड्स’ के मैदान क्रमश: 2023 और 2025 में होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) फाइनल की मेजबानी करेंगे. इंग्लैंड को जुलाई में बर्मिंघम में हुई ICC सालाना आम बैठक के दौरान अगले दो WTC फाइनल्स का मेजबान चुना गया था.

ICC ने किया बड़ा ऐलान

ICC के मुख्य कार्यकारी ज्योफ अलार्डिस ने एक बयान में कहा, ‘हम खुश हैं कि अगले साल ICC वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल का मेजबान ‘द ओवल’ होगा और इसके बाद हम 2025 का फाइनल ‘लॉर्ड्स’ में कराएंगे.’

ANNOUNCEMENT

The venues for the #WTC23 and #WTC25 finals are now confirmed!

Details https://t.co/QFjUnuIw3m

— ICC (@ICC) September 21, 2022