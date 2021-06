ICC WTC Final: खराब रोशनी की वजह से रुका मैच, तो फैंस ने लिए मजे, कहा-'थोड़ी देर सो जाता हूं'

नई दिल्ली: भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल (ICC World Test Championship Final) मुकाबले में मौसम का काफी दखल रहा जिसके वजह से भारतीय और कीवी क्रिकेट फैंस का मूड खराब हो गया.

आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल (ICC World Test Championship Final) का पहला दिन बारिश (Rain) की वजह से धुल गया. दूसरे दिन के खेल के दौरान कई बार खराब रोशनी (Bad Light) के कारण मैच को रोकना पड़ा, हालात ऐसे हो गए थे कि बैटिंग करना मुश्किल हो रहा था.

फैंस का मजा किरकिरा, लेकिन ट्विटर पर लिए मजे

हालांकि खेल रूकने के कई बार शुरू हुआ, लेकिन मैच का मजा किरकिरा जरूर हो गया. क्रिकेट फैंस इसको लेकर काफी निराश हैं, उन्होंने ट्विटर पर इस हालात पर जमकर मजाक बनाया है. एक यूजर ने लिखा, 'अधेंरा हो गया जीवन में बिलकुल' दूसरे शख्स ने कहा- 'मस्त, थोड़ी देर सो जाता हूं' आइए नजर डालते हैं.

Cricket, please write out 100 times: We must not go off for bad light.

We must not go off for bad light.

We must not go off for bad light.

We must not go off for bad light.

We must not go off for bad light. (Especially when we have floodlights.) (Unless it is dangerously dark.)

— Andy Zaltzman (@ZaltzCricket) June 19, 2021