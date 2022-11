T20 WC Final: 1992 में वर्ल्ड कप फाइनल से पहले इमरान खान ने पाकिस्तान टीम को क्या दिया था मैसेज? 30 साल बाद खोला राज

Imran Khan message to Pakistan Team: टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच होना है. खिलाड़ी और फैंस पूरी तरह तैयार हैं. मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) में इस मुकाबले को लेकर बड़ा संयोग भी है. इसी मैदान पर 30 बरस पहले इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेला गया था. तब पाकिस्तान की कमान इमरान खान संभाल रहे थे. इमरान बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी बने. अब उन्होंने 30 साल बाद राज खोला है कि उन्होंने तब अपनी टीम को क्या मैसेज दिया था.

मेलबर्न में अजीब संयोग

टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच खेला जाना है. मेलबर्न में 30 साल बाद एक संयोग बना है. 1992 के वनडे वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबले में भी इन दो टीमों के बीच टक्कर थी. खास बात है कि मैदान भी मेलबर्न का ही था. तब पाकिस्तान ने खिताबी जीत दर्ज की और इस बार देखना होगा कि कौन बाजी मारता है.

इमरान ने दिया मैसेज

पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि उन्होंने 1992 के वर्ल्ड कप फाइनल से पहले खिलाड़ियों को क्या मैसेज दिया था. उन्होंने लिखा, 'आज पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को मेरा संदेश वही है जो मैंने अपनी टीम को 1992 विश्व कप फाइनल में दिया था. पहला- उस दिन का आनंद लें क्योंकि विश्व कप फाइनल में खेलने का मौका शायद ही किसी को आसानी से मिलता है. दूसरा- यदि आप जोखिम लेने के इच्छुक हैं और विरोधियों की गलतियों को भुना सकते हैं तो आप जरूर जीतेंगे.' उन्होंने आगे लिखा, 'इसका मतलब है कि आक्रामक होकर खेलना. आपको कामयाबी मिले. पूरा देश आपकी सफलता के लिए दुआ कर रहा है.'

My msg to Pak cricket team today is the same I gave our team in the 1992 World Cup Final. First: enjoy the day as one rarely gets to play in a World Cup final & don't get overawed by it. Second: you will win if you are willing to take risks & can cash in on mistakes by opponents;

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) November 13, 2022