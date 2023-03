Video: कोहली ने बीच मैदान पर अचानक की ये हरकत, अचंभे में पड़ गए अरबों क्रिकेट फैंस

कोहली ने बीच मैदान पर अचानक की ये हरकत

यह बहुत सामान्य सी बात है कि फैंस लाइव मैचों के दौरान क्रिकेट खिलाड़ियों को कुछ न कुछ खाते हुए देखते हैं. अक्सर क्रिकेटरों को केला खाते या ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान कुछ पीते हुए देखा जाता है. भारत और आस्ट्रेलिया के बीच अहमदाबाद में चल रहे चौथे टेस्ट के पहले दिन गुरुवार को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में विराट कोहली को लेकर कुछ नया देखने को मिला.

Virat Kohli caught eating snacks during the Match | Shami bowling 21st over #INDvAUS #Viratkohli #CricketTwitter pic.twitter.com/W6tUt36Thn

— Cringe Cricketers (@jacobMS9) March 9, 2023