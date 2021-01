IND vs AUS Brisbane Test: Rohit Sharma ने स्लिप में पकड़ा शानदार कैच, David Warner हुए हैरान

नई दिल्ली: भारत और ऑस्ट्रेलिया (IND vs AUS) के बीच सीरीज का चौथा टेस्ट ब्रिसबेन (Brisbane) के गाबा (Gabba) मैदान में खेला जा रहा है. मैच के पहले ही दिन टीम इंडिया (Team India) की तरफ से शानदार फील्डिंग का नजारा देखने को मिला.

रोहित ने लिया शानदार कैच

जब मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) मैच के पहले ओवर की छठी गेंद फेंक रहे थे, तब ऑस्ट्रेलिया (Australia) के ओपनर डेविड वॉर्नर (David Warner) ने एक गलत शॉट खेल दिया. बॉल स्लिप में चली गई, वहां फील्डिंग के लिए मौजूद रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने फुर्ती दिखाते हुए डाइव लगा दी और एक शानदार कैच लपक लिया.

What a start by Siraj & a Top-notch catch by Rohit Sharma. Warner is out!! #AUSvIND pic.twitter.com/9kk4XMEC3h

यह भी पढ़ें- क्‍या 1 बॉल पर बन सकते हैं 286 रन? जी हां, जान लीजिए कैसे हुआ

सिराज के निशाने पर वॉर्नर

डेविड वॉर्नर (David Warner) इस सीरीज में अब तक कमाल दिखाने में नाकाम रहे हैं. उन्होंने सिडनी टेस्ट (Sydney test) की दोनों पारियों में 5 और 13 रन ही बना पाए. इस मैच की पहली पारी में वो 5 रन पर पवेलियन लौट गए. सिराज इस सीरीज में अब तक 2 बार वॉर्नर को आउट कर चुके हैं.

Siraj strikes!#TeamIndia waste no time as @ImRo45 takes a stunning low catch in the slips. Siraj gets the wicket in just his first over! Warner is back in the hut for 1. #AUSvIND

Follow the game - https://t.co/OgU227P9dp pic.twitter.com/Z9piIdM11V

— BCCI (@BCCI) January 15, 2021