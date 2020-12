IND vs AUS: Shubman Gill और Mohammad Siraj को मिला Test Cap, देखें वीडियो

नई दिल्ली: भारत और ऑस्ट्रेलिया (IND vs AUS) के बीच जारी बॉक्सिंग डे टेस्ट (Boxing Day Test) शुभमन गिल (Shubman Gill) और मोहम्मद सिराज (Mohammad Siraj) के लिए बेहद खास है. इन दोनों ने आज अपने टेस्ट करियर की शुरुआत की है.

शुभमन गिल (Shubman Gill) को टेस्ट कैप टीम इंडिया के हेड कोच रवि शास्त्री (Ravi Shastri) ने दिया. बीसीसीआई (BCCI) ने ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा,'वो पल जब आपका ख्वाब पूरा होता है. बॉक्सिंग डे टेस्ट में डेब्यू करने से बेहतर कुछ और नहीं हो सकता. शुभमन गिल के लिए भारत का 297वां टेस्ट कैप हासिल करना काफी गर्व का पल है.'

The moment when your dreams come true. No better stage than the Boxing Day Test to make your maiden Test appearance. @RealShubmanGill is now the proud holder of India's Test cap No. 297. #TeamIndia #AUSvIND pic.twitter.com/G0kdE9TgNU

— BCCI (@BCCI) December 25, 2020