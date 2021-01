IND vs AUS Sydney Test: Hanuma Vihari ने छोड़ा Marnus Labuschagne का कैच, सोशल मीडिया पर फूटा फैंसा का गुस्सा

नई दिल्ली: भारत और ऑस्ट्रेलिया (IND vs AUS) के बीच बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी (Border-Gavaskar Trophy) का तीसरा टेस्ट जारी है. मैच के चौथे दिन की शुरुआत टीम इंडिया के लिए निराशाजनक रही है. हनुमा विहारी (Hanuma Vihari) अपनी खराब फील्डिंग की वजह से भारतीय क्रिकेट फैंस के निशाने पर आ गए.

रविवार को जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) ने दिन की दूसरी गेंद फेंकी तब मार्नस लाबुशेन (Marnus Labuschagne) ने बैकवर्ड स्क्वायर की तरफ बॉल को हिट किया. वहां फील्डिंग के लिए मौजूद हनुमा विहार ने आसान सा कैच छोड़ दिया. बुमराह के चेहरे पर इसकी निराशा साफ देखी जा सकती थी.

हनुमा विहारी (Hanuma Vihari) की इस मिसफील्डिंग ने भारतीय क्रिकेट फैंस का पारा बढ़ा दिया है. लोगों ने अपना गुस्सा सोशल मीडिया के जरिए निकाला है. कई दर्शकों का मानना है कि विहारी इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी नहीं लगते हैं. किसी कहा, 'क्या वो लाबुशेन को रन आउट करने की कोशिश कर रहे थे?'

What do you call someone who gets up at 3:30 am on a working day in Day 4 of a Test match with India behind to see Vihari drop a sitter and still feel India still has a chance to win if we get Smith out after those 2 wickets #INDvsAUSTest

