IND vs BAN: भारत-बांग्लादेश के बीच पहले वनडे मैच में बारिश बनेगी विलेन? फैंस को मुकाबले से पहले सता रहा डर

IND vs BAN 1st Odi Match: भारत और बांग्लादेश (IND vs BAN) के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला कल यानी रविवार को सुबह 11:30 बजे से मीरपुर में खेला जाएगा. इस मैच से पहले क्रिकेट फैंस को मुकाबले के समय बारिश का डर सता रहा है. हाल ही में टीम इंडिया का न्यूजीलैंड दौरा (India vs Zealand) बारिश से प्रभावित रहा था. 3 वनडे और 3 टी20 मैचों की सीरीज में केवल 2 मुकाबलों का ही नतीजा निकला था. ऐसे में फैंस उम्मीद कर रहें होंगे कि इस मैच में बारिश विलेन ना बने.

पहले वनडे मैच में ऐसा रहेगा मौसम

दोनों टीमों के बीच सीरीज का पहला मैच मीरपुर (Mirpur) के शेर ए बांग्ला स्टेडियम (Shere Bangla National Stadium) में खेला जाएगा. आपको बता दें कि मैच वाले दिन मीरपुर का मौसम पूरी तरह साफ रहेगा. इस मैच के दौरान एक फीसदी भी बारिश की आशंका नहीं है. वहीं तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. ढाका में इस समय मौसम ठंड़ा है, ऐसे में ओस बड़ा फैक्टर हो सकता है और फैंस को पूरा मैच देखने को मिलेगा.

शेर ए बांग्ला स्टेडियम​ की पिच रिपोर्ट

शेर ए बांग्ला स्टेडियम (Shere Bangla Stadium) में आखिरी वनडे मैच मई 2021 में खेला गया था. इस मैदान पर 113 वनडे में पहले बैटिंग करने वाली टीम को 53 मैच जीत मिली है और पहले गेंदबाजी करने वाली टीम 59 मैच जीती है. आपको बता दें कि शेर ए बांग्ला स्टेडियम (Shere Bangla Stadium) में पिच स्पिनरों को काफी मदद देती है. टीम इंडिया ने इस स्टेडियम में अपना आखिरी वनडे मैच 105 रन बनाकर भी 47 रनों से जीता था. इस मैच में स्टुअर्ट बिन्नी (Stuart Binny) ने 4 देकर 6 विकेट ले लिए थे. हालांकि ये मैच बारिश के चलते 41-41 ओवर का ही खेला गया था.

वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम

रोहित शर्मा (कप्तान), केएल राहुल (उप-कप्तान), शिखर धवन, विराट कोहली, रजत पाटीदार, श्रेयस अय्यर, राहुल त्रिपाठी, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), शाहबाज अहमद, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर , मोहम्मद सिराज, दीपक चाहर, कुलदीप सेन और उमरान मलिक.

वनडे सीरीज के लिए बांग्लादेश की टीम

नजमुल हुसैन शांति, यासिर अली, आसिफ हुसैन, महमुद्दुलाह रियाद, मेहदी हसन, शाकिब अल हसन, अनामुल हक (विकेटकीपर), लिटन दास (कप्तान) , मुशफिकुर रहीम (विकेटकीपर), नुरुल हसन (विकेटकीपर), इबादत हुसैन, हसन महमूद, मुस्तफिजुर रहमान, नासम अहमद, तस्कीन अहमद.

पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की ज़रूरत नहीं