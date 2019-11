INDvsBAN: पहले टी20 मैच के होने पर धुंध का साया; BCCI ने दिया बड़ा बयान

नई दिल्ली: मेजबान भारत और बांग्लादेश (India vs Bangladesh) के बीच होने वाले पहले टी20 मैच में मौसम की मार पड़ सकती है. यह मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में रविवार (3 नवंबर) को शाम सात बजे से खेला जाना है. इस टी20 मैच (Delhi T20I) के एक दिन पहले से ही दिल्ली का मौसम खराब है. सारे शहर में धुंध छाई हुई है. ऐसे में यह कह पाना मुश्किल है कि मैच खेला जाएगा या नहीं.

डीडीसीए (DDCA) के एक अधिकारी ने कहा कि मौसम के कारण ग्राउंड स्टाफ असहाय स्थिति में पहुंच गया है. अब सब कुछ मौसम और दुआओं पर ही तय करेगा. उधर, बीसीसीआई (BCCI) के एक अधिकारी ने कहा कि अभी भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाला पहला मैच रद्द नहीं किया गया है. यह मैच शाम सात बजे से होना है. इसलिए अभी इस पर कोई निर्णय लेना जल्दबाजी होगी. बता दें कि खराब मौसम के कारण रविवार को कई उड़ानें भी रद्द करनी पड़ी हैं.

भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले इस मैच पर प्रदूषण का साया पहले से ही मंडरा रहा है. हालांकि, दोनों ही टीमों ने प्रदूषण के मसले को नजरअंदाज करते हुए खेलने की बात कही थी. लेकिन धुंध के कारण अब दृश्यता (visibility) की समस्या सामने आ गई है. मैच रात में खेला जाना है. इससे यह समस्या और बढ़ सकती है.

BCCI Sources: Match (India-Bangladesh T20i match in Delhi, later today) has not been called off yet. It is too early to decide as the match is at 7 pm. pic.twitter.com/Qz1UMVf9rH

— ANI (@ANI) November 3, 2019