राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत कई बड़ी हस्तियों ने दी टीम इंडिया को सीरीज जीत की बधाई

नई दिल्ली: भारत और इंग्लैंड (IND vs ENG) के बीच चार मैच की सीरीज का आखिरी मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में खेला गया. इस मैच में भारत ने इंग्लैंड को पारी और 25 रनों से करारी मात दी. इस जीत के साथ ही भारत ने यह सीरीज 3-1 से अपने नाम की. भारत ने जैसे ही अहमदाबाद टेस्ट में जीत हासिल की, उसके बाद से ही ट्विटर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया. भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (Ram Nath Kovind) समेत भारत को सीरीज जीत पर कई बड़ी हस्तियों ने जीत की बधाई दी.

भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (Ram Nath Kovind) ने भारतीय टीम को इंग्लैंड के ऊपर सीरीज जीतने के बाद ट्वीट कर बधाई दी है. राष्ट्रपति ने ट्वीट कर कहा, 'इंग्लैंड के खिलाफ 3-1 से सीरीज जीतने, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने और आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में टॉप पर पहुंचने के लिए टीम इंडिया को हार्दिक बधाई.'

Heartiest congratulations to Team India for winning the test series 3-1 against England, becoming finalists of the inaugural ICC World Test Championship and reaching the top of the ICC Test Team Rankings Table!

टीम इंडिया की सीरीज जीत के बाद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने ट्वीट कर कहा, 'इंग्लैंड के विरुद्ध 3-1 से टेस्ट मैच श्रृंखला को जीतकर आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में प्रवेश करने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. यह अभूतपूर्व विजय 'टीम वर्क' का उत्कृष्ट उदाहरण है.' इसके अलावा कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने एक ट्वीट कर टीम को बधाई देते हुए कहा, 'चौथे टेस्ट में जीत हासिल करने और टेस्ट सीरीज जीतने के लिए टीम इंडिया को बधाई. विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए शुभकामनाएं.'

Congratulations to #TeamIndia on a well deserved victory in the 4th #INDvsENG Test & for winning the Test series!

Best wishes for the World Test Championship Finals.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 6, 2021