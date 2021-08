IND VS ENG: Rohit Sharma का आलोचकों को करारा जवाब, अंग्रेजों के गढ़ में दिखाया 'हिट' शो

नई दिल्ली: भारत और इंग्लैंड (IND vs ENG) के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज घमासान जारी है. लॉर्ड्स के एतिहासिक मैदान पर सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है. टॉस जीतकर इंग्लैंड ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और केएल राहुल ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई.

वहीं भारत के हिटमैन रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने ना सिर्फ टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई बल्कि उन्होंने अपने बल्ले का दम दिखाते हुए जोरदार पारी खेली.

दूसरे टेस्ट मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया के रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और केएल राहुल ने टीम इंडिया को एक बेहतरीन शुरुआत दी और 70 साल बाद 100 रन से ज्यादा की ओपनिंक साझेदारी की. जहां केएल राहुल क्रीज पर टिके रहे, वहीं रोहित शर्मा ने रनों की झड़ी लगा दी. उन्होंने लॉर्ड्स के एतिहासिक मैदान पर 145 गेंदों में 83 रनों की शानदार पारी खेली.

रोहित (Rohit Sharma) अगर शतक लगा देते तो ये पहला मौका होता जब वो विदेशी धरती पर टेस्ट में सेंचुरी लगाते. इससे पहले उनके नाम टेस्ट में 7 शतक दर्ज है जो भारत में ही बनाए गए हैं. हालांकि रोहित की इस पारी ने उनको आलोचकों को करारा जवाब दिया है, जो उन्हें टेस्ट का खिलाड़ी नहीं मानते थे. सोशल मीडिया पर फैंस हिटमैन की इस पारी के बाद उनकी वाह-वाही करने से नहीं थक रहे हैं.

