IND vs NZ Live: टीम इंडिया ने जीता टॉस, पांड्या ने किया पहले गेंदबाजी का फैसला

India vs New Zealand 1st T20 Live Score: भारत और न्यूजीलैंड (Ind vs Nz 1st T20) के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (JSCA) स्टेडियम में खेला जाएगा. इस सीरीज में टीम इंडिया की कमान हार्दिक पांड्या संभाल रहे हैं, वहीं मिचेल सेंटनर को इस सीरीज के लिए न्यूजीलैंड का कप्तान बनाया गया है. इस सीरीज से पहले दोनों टीमों के बीच 3 वनडे मैच खेले गए थे, जिसमें टीम इंडिया ने 3-0 से बाजी मारी थी.

टीम इंडिया का पलड़ा भारी

न्यूजीलैंड की टीम ने पिछले 6 साल से भारत को उसी के घर में एक भी मैच नहीं हराया है, ऐसे में इस सीरीज में भी टीम इंडिया का पलड़ा भारी रहने वाला है. दोनों टीमों के बीच अभी तक 22 टी-20 मैच हुए हैं, इसमें से 10 में भारत और 9 में न्यूजीलैंड की टीम ने जीत दर्ज की है, जबकि 3 मैच टाई रहे हैं.

न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का टी20 स्क्वॉड

हार्दिक पांड्या (कप्तान), पृथ्वी शॉ, राहुल त्रिपाठी, शुबमन गिल, सूर्यकुमार यादव, दीपक हूडा, वॉशिंगटन सुंदर, ईशान किशन (विकेटकीपर), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, शिवम मावी, उमरान मलिक, युजवेंद्र चहल.

न्यूजीलैंड टीम का टी20 स्क्वॉड

मिचेल सैंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉन्वे (विकेटकीपर), जैकब टफी, लॉकी फर्ग्युसन, बेंजामिन लिस्टर, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स्, माइकल रिपन, हेनरी शिप्ले, ईश सोढी, ब्लेयर टिकन.

