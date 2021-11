IND vs NZ 1st Test LIVE: विराट कोहली की गैरमौजूदगी में धमाल मचाने को तैयार टीम इंडिया

नई दिल्ली: भारत-न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज (India vs New Zealand Test Series) का आगाज अब से चंद लम्हों के बाद शुरू हो जाएगा. कानपुर (Kanpur) का ऐतिहासिक ग्रीन पार्क स्टेडियम (Green Park Stadium) सीरीज के पहले टेस्ट की मेजबानी के लिए तैयार है.

विराट कोहली (Virat Kohli) की गैरमौजूदगी में टीम इंडिया (Team India) की कमान अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) के हाथ में होगी. 'किंग कोहली' को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में आराम दिया गया है, वो मुंबई (Mumbai) के वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium) में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट में शामिल होंगे.

पहले टेस्ट में पिच का अहम योगदान होगा और सभी की नजरें पहले दिन ग्रीन पार्क मैदान की विकेट पर ही टिकी होंगी. इसके अलावा इन दिनों उत्तर भारत में सर्दी भी बढ़ रही है इसलिए मौसम भी अहम रहेगा. पहला टेस्ट मैच में सभी की नजरें दोनों टीमों के स्पिनर्स पर भी टिकी होंगी. इसकी वजह है यहां मैच के आखिरी दो से ढाई दिन स्पिनर्स को मदद मिलती आई है और इस बार भी उनके लिए यहां काफी उम्मीदें रहेंगी.

