Sanju Samson: टीम मैनेजमेंट ने संजू का करियर खत्म करने का मन बना लिया...? सैमसन को बाहर करने पर भड़के फैंस

Sanju Samson, IND vs NZ 2nd ODI: न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के दूसरे वनडे में भारतीय कप्तान शिखर धवन ने प्लेइंग-XI को लेकर एक हैरानी भरा फैसला लिया. उन्होंने संजू सैमसन को प्लेइंग-XI से बाहर कर दिया. संजू की जगह दीपक हुड्डा को मौका दिया गया. संजू के फैंस इसे लेकर सोशल मीडिया पर भड़क गए. उन्होंने टीम मैनेजमेंट पर निशाना साधा. न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग का फैसला किया.

संजू और शार्दुल बाहर

हेमिल्टन के सेडन पार्क मैदान पर इस मैच के लिए दोनों ही टीमों में बदलाव किए गए. इस वनडे सीरीज में भारतीय टीम की कप्तानी संभाल रहे ओपनर शिखर धवन ने बताया कि शार्दुल ठाकुर और संजू सैमसन को बाहर किया गया है. उनकी जगह दीपक हुड्डा और दीपक चाहर को टीम में शामिल किया गया है. न्यूजीलैंड टीम में भी एक बदलाव किया गया और माइकल ब्रेसवेस को एडम मिल्ने की जगह मौका मिला.

सोशल मीडिया पर भड़के फैंस

केरल के रहने वाले संजू सैमसन के फैंस अपने पसंदीदा खिलाड़ी को मौका नहीं मिलने से भड़क गए. एक यूजर ने तो यहां तक लिख दिया कि टीम मैनेजमेंट ने संजू का करियर खत्म करने का मन बना लिया.

@SDhawan25 - Why is @IamSanjuSamson asked to sit out ? He has performed relatively well in the one match he played. If you had to play @HoodaOnFire , there are few others who could have been benched.@BCCI #IndiaVsNewZealand — Indian (@ban_banker) November 27, 2022

Then what's the point of being WK & flexible to bat at any position?!

Once again they underline it #SanjuSamson is their easiest target.Not to forget he is dropped for Bangladesh ODIs as well, but Pant & Ishan are'nt.

Coaches change, Captains change but Sanju's fate remains same. pic.twitter.com/0XvXLcO1OU — Amal Sudhakaran (@amal_sachinism) November 27, 2022

भारत के लिए 'करो या मरो' मैच

भारतीय टीम के लिए यह मुकाबला 'करो या मरो' की तरह है. टीम इंडिया को पहले मैच में 7 विकेट से शिकस्त झेलनी पड़ी थी. टीम ने 300 के पार का स्कोर जरूर बनाया लेकिन मेजबानों ने 3 विकेट खोकर 47.1 ओवर में हासिल कर लिया. अब भारत को हर हाल में इस मैच को जीतना होगा. अगर धवन की कप्तानी वाली टीम हारती है तो सीरीज भी गंवा देगी. वहीं, बारिश और खराब मौसम के चलते अगर मैच रद्द होता है तो सीरीज के तीसरे मैच में भारत को बराबरी के लिए जीत दर्ज करनी होगी.

न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे के लिए भारत (प्लेइंग-XI): शिखर धवन (कप्तान), शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव, दीपक हुड्डा, वॉशिंगटन सुंदर, दीपक चाहर, उमरान मलिक, अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल

