IND vs NZ LIVE: न्यूजीलैंड की पारी शुरू, विकेट की तलाश में भारतीय गेंदबाज

नई दिल्ली: भारत-न्यूजीलैंड टी-20 सीरीज (India vs New Zealand T20 Series) का दूसरा मुकाबला रांची (Ranchi) जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम (JSCA International Stadium) में जारी है.

न्यूजीलैंड की पारी शुरू

न्यूजीलैंड की तरफ से मार्टिन गुप्टिल (Martin Guptill ) और डेरिल मिचेल (Daryl Mitchell) पारी की शुरुआत की. कीवी आर्मी की कोशिश है कि टीम इंडिया को बड़ा टारगेट गिया जाए ताकि ओस का ज्यादा असर नतीजे पर न पड़े

टॉस के बॉस

टीम इंडिया (Team India) के कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने टॉस जीता और न्यूजीलैंड (New Zealand) को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया, रांची (Ranchi) में ओस के फैक्टर (Dew Factor) को देखकर ये फैसला लिया गया.

India have opted to field in the second #INDvNZ T20I Who are you backing? pic.twitter.com/eprWRGOIAY — ICC (@ICC) November 19, 2021

सीरीज जीतने के फिराक में भारत

टीम इंडिया ने जयपुर (Jaipur) के सवाई मानसिंह स्टेडियम (Sawai Mansingh Stadium) में पहला टी-20 इंटरनेशनल मैच 5 विकेट से जीता और सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई. शुक्रवार का मुकाबला जीतकर रोहित की सेना 2-0 से सीरीज में अजेय बढ़त हासिल करना चाहेगी.

रांची में गिर सकती है ओस

रांची स्टेडियम मुख्य क्यूरेटर श्याम बहादुर सिंह ने कहा कि शाम साढ़े सात बजे के बाद काफी ओस गिरने की संभावना है जिससे टॉस की भूमिका अहम होगी. आम तौर पर यह बल्लेबाजों की मददगार विकेट है जिसका आखिरी बार इस्तेमाल जुलाई में झारखंड प्रदेश टी20 टूर्नामेंट के लिए हुआ था.



हर्षल पटेल का डेब्यू

रांची (Ranchi) के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम (JSCA International Stadium) में हर्षल पटेल को रोहित शर्मा ने प्लेइंग इलेवन में शामिल किया है. हर्षल पटेल को भारत के दिग्गज बल्लेबाज अजित अगरकर ने टी-20 इंटरनेशनल कैप पहनाई.

टीम इंडिया की प्लेइंग XI

रोहित शर्मा (कप्तान), केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, वेंकटेश अय्यर, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, दीपक चाहर, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल.

2nd T20I. India XI: KL Rahul, R Sharma, S Yadav, R Pant, S Iyer, V Iyer, A Patel, R Ashwin, B Kumar, D Chahar, H Patel https://t.co/9m3WfkVaaq #INDvNZ @Paytm — BCCI (@BCCI) November 19, 2021

न्यूजीलैंड की प्लेइंग XI

मार्टिन गुप्टिल, डेरिल मिचेल, मार्क चैपमैन, टिम शिफर्ट (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, जिमी नीशम, मिचेल सेंटनर, टिम साउदी (कप्तान), ईश सोढ़ी, एडम मिल्न, ट्रेंट बोल्ट.