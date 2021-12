IND vs NZ LIVE: मुंबई टेस्ट के दूसरे दिन बड़े स्कोर की कोशिश में टीम इंडिया

नई दिल्ली: भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट मुंबई (Mumbai) के वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium) में खेला जा रहा है. दूसरे दिन मयंक अग्रवाल (Mayank Agarwal) और ऋद्धिमान साहा (Wriddhiman Saha) बल्लेबाजी के लिए क्रीज पर आएंगे.

टीम इंडिया (Team India) की कोशिश होगी कि दूसरे दिन बड़ा स्कोर खड़ा किया जाए ताकि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम (New Zealand Cricket Team) को तगड़ा चैलेंज मिले. मयंक अग्रवाल (Mayank Agarwal) जहां दोहरे शतक की तरफ बढ़ेंगे वहीं ऋद्धिमान साहा (Wriddhiman Saha) इस सीरीज में एक और फिफ्टी लगाना चाहेंगे.

टीम इंडिया ने मुंबई टेस्ट के पहले दिन 4 विकेट खोकर 221 रन बनाए जिसमें मयंक अग्रवाल ने शानदार 120 रन की नाबाद पारी खेली, ये उनके टेस्ट करियर का चौथा शतक है. वहीं ऋद्धिमान साहा 25 रन बनाकर नॉट आउट रहे. शुभमन गिल ने 44 और श्रेयस अय्यर 18 रन बनाए, चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए.

Stumps on Day 1 of the 2nd Test.#TeamIndia 221/4 (Mayank 120*)

Scorecard - https://t.co/KYV5Z1jAEM #INDvNZ @Paytm pic.twitter.com/WL8GGArLEe

— BCCI (@BCCI) December 3, 2021