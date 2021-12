IND vs NZ: एजाज को मैन ऑफ द मैच ना दिए जाने पर आग बबूला हुए फैंस, सोशल मीडिया पर मचा बवाल

नई दिल्ली: टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को मुंबई में खेले गए सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में 372 रनों से करारी मात दी. इसी के साथ भारतीय टीम ने 2 मैचों की सीरीज पर 1-0 से कब्जा कर लिया है. हार के बावजूद भी ये मैच न्यूजीलैंड के स्पिनर एजाज पटेल (Ajaz Patel) के लिए बेहद खास रहा. कारण ये है कि इस मैच में उन्होंने एक ही पारी में 10 और कुल पूरे मैच में 14 विकेट झटके. हालांकि इसके बावजूद भी उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब नहीं दिया गया.

इस मैच में मयंक अग्रवाल (Mayank Agarwal) को मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया. इस बात पर अब जमकर बवाल मच गया है कि एक पारी में 10 विकेट लेने वाले एजाज को मैन ऑफ द मैच का खिताब नहीं दिया गया. दुनियाभर के क्रिकेट फैंस और खुद भारत के लोग भी इस बात पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि एजाज को ये खिताब क्यों नहीं दिया गया. लोग एजाज (Ajaz Patel) को अवॉर्ड ना दिए जाने पर जमकर अपने रिएक्शन दे रहे हैं.

Ajaz Patel should be the player of the match. He's literally done something that has only been done twice before! Doesn't matter what the result, scoring a 150 isn't as big as taking 10 wickets. #INDvzNZ

Kudos to #TeamIndia for a convincing triumph over #blackcaps but why #AjazPatel hasn’t been chosen as player of the match?? #INDvzNZ

मयंक अग्रवाल की बात करें तो पहली पारी में उन्होंने 150 रन की तगड़ी पारी खेली. वहीं दूसरी पारी में भी उन्होंने 62 रन बनाए, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. इस फैसले पर फैंस बुरी तरह गुस्सा हैं. कई लोग सोशल मीडिया पर इस मामले पर जमकर बवाल खड़ा कर रहे हैं. वहीं कई पूर्व और दिग्गज क्रिकेटर्स ने भी इस फैसले पर सवाल खड़े किए गए हैं.

एजाज पटेल (Ajaz Patel) ने भारत के खिलाफ मुंबई में दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में सभी 10 विकेट हासिल किए. वो जिम लेकर (Jim Laker) और अनिल कुंबले (Anil Kumble) के बाद ये खास मुकाम हासिल करने वाले दुनिया के तीसरे गेंदबाज बन गए हैं.

एजाज पटेल (Ajaz Patel) ने अब इंग्लैंड के जिम लेकर (Jim Laker) और भारत के अनिल कुंबले (Anil Kumble) जैसे दिग्गजों की बराबरी कर ली. जिम ने 1956 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैनचेस्टर (Manchester) के ओल्ड ट्रैफर्ड (Old Trafford) में यह कमाल किया था. उन्होंने 51.2 ओवर में 53 रन देकर 10 विकेट लिए थे. वहीं कुंबले ने पाकिस्तान के खिलाफ दिल्ली (Delhi) के फिरोजशाह कोटला (Feroz Shah Kotla) मैदान में फरवरी 1999 में 26.3 ओवर में 74 रन देकर 10 विकेट लिए थे.

I know Mayank batted beautifully, but I'm sure everyone will cheer if Ajaz is named Player of the Match.

Come on. Give it to him. His team lost, but he is the first to take 10 in a defeat. First in history.

— Abhishek Mukherjee (@SachinAzharCT) (@ovshake42) December 6, 2021