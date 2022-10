IND vs NZ: टीम इंडिया वॉर्म अप मैच में इस स्टार को देगी आराम, ऋषभ पंत के फैंस हो सकते हैं खुश!

India vs New Zealand, Warm Up Match: टी20 वर्ल्ड कप के सुपर-12 राउंड से पहले भारतीय टीम अपने दूसरे वॉर्म-अप मैच में न्यूजीलैंड से भिड़ेगी. इस मुकाबले में स्टार क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव को आराम दिया जा सकता है. यह मैच ब्रिसबेन में बुधवार को खेला जाना है. दोनों ही टीमों का यह आखिरी वॉर्म अप मैच है, जिसके बाद सुपर-12 राउंड के मुकाबले शुरू हो जाएंगे.

ब्रिसबेन में भिड़ंत

भारत और न्यूजीलैंड सुपर-12 मैचों से पहले बुधवार को एक-दूसरे के खिलाफ अपना आखिरी वॉर्म-अप मैच खेलेंगे. ब्रिसबेन में यह मुकाबला बुधवार को खेला जाएगा. कीवी टीम वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 22 अक्टूबर को मुकाबले से अपने अभियान का आगाज करेगी. वहीं, रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ 23 अक्टूबर को सुपर-12 राउंड का अपना पहला मुकाबला खेलेगी.

सूर्यकुमार को आराम

इस बीच भारतीय खेमे से खबर है कि स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव को आखिरी वॉर्म-अप मैच में आराम दिया जा सकता है. उनकी जगह दीपक हुड्डा या विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को मौका मिल सकता है. सूर्य पिछले कुछ वक्त से लगातार खेल रहे हैं और टीम प्रबंधन पाकिस्तान के खिलाफ बड़े मैच से पहले उन्हें आराम देना चाहता है. उन्होंने पिछले वॉर्म-अप मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नंबर-4 पर बल्लेबाजी की और 50 रनों की शानदार पारी खेली.

हुड्डा या पंत?

सूर्यकुमार के आराम के बाद दीपक हुड्डा या ऋषभ पंत के इलेवन में उनकी जगह लेने की संभावना है. यह भी हो सकता है कि दोनों ही खेलने उतरें लेकिन ऐसा तभी होगा जब टॉप-3 में से एक यानी रोहित शर्मा, केएल राहुल या विराट कोहली बाहर बैठते हैं. भारत ने अपने पिछले वॉर्म-अप मैच में ऑस्ट्रेलिया को अंतिम ओवर में छह विकेट से मात दी थी. ब्रिसबेन में ही खेले गए मुकाबले में पेसर मोहम्मद शमी ने आखिरी ओवर में कुल 4 विकेट अपने नाम किए थे.

