IND vs PAK: मैदान के बाहर फूड डिलिवरी कंपनियों में तगड़ी जंग, झगड़े में कूदे क्रिकेट फैंस

नई दिल्ली: नई दिल्ली: आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप 2021 (ICC T20 World Cup 2021) में भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) के बीच मुकाबला सिर्फ खिलाड़ियों के बीच नहीं है, बल्कि मैदान के बाहर भी जंग का महौल देखने को मिल रहा है.

फूड डिलिवरी कंपनियों में जंग

भारत की फूड डिलिवरी कंपनी 'जोमैटो' (Zomato) और दुबई बेस्ट पाकिस्तानी कंपनी 'करीम' (Careem) भी भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) के दौरान काफी एक्टिव हो गए हैं और ट्विटर पर लगातार ट्रेंड कर रहे हैं, आइए सिलसिलेवार तरीके से जानते है की कैसे दोनों के ट्वीट जंग में बदल गए.

'करीम' ने दिया फ्री खाने का ऑफर

'करीम' कंपनी की पाकिस्तानी ब्रांच (Careem Pakistan) ने 23 अक्टूबर को अपने कस्टमर्स को शर्तों के साथ लुभावना ऑफर दिया, उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, मुफ्त खाने का मौका भी और जीतने का मौका भी, पाकिस्तान और भारत के मैच के दिन 9 बजे रात तक फूड ऑर्डर करें और अगर पाक टीम भारत के खिलाफ जीत जाती है तो हम आपका पैसा रिटर्न कर देंगे.

T&Cs:

•Offer valid for first 500 customers

•Max refund limit: Rs.500

•Only valid on the first India, New Zealand & England match days

•Valid for food orders placed till 9pm on the respective match day

•Valid in Karachi & Lahore where our food delivery services are available — Careem Pakistan (@CareemPAK) October 23, 2021



'जोमैटो' ने लिए पीसीबी के मजे

इसके बाद भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) मुकाबले की पूर्व संध्या पर भारत की फूड डिलिवरी कंपनी 'जोमैटो' (Zomato) ने मजे लेते हुए लिखा, 'डियर पीसीबी, अगर आप बर्गर और पिज्जा चाहते हैं, तो हमें डायरेक्ट मैसेज करें.'

Dear @TheRealPCB, in case you’re looking for or tonight, we’re just a DM away — zomato (@zomato) October 23, 2021



'करीम' कंपनी को लगी मिर्ची

'जोमैटो' (Zomato) की ये बात शायद करीम पाकिस्तान (Careem Pakistan) नागवार गुजरी, इसलिए उसने रिप्लाई करते हुए लिखा, 'घबराइए नहीं हम उन्हें कल (रविवार) फ्री बर्गर और पिज्जा डिलीवर करेंगे. और आपके लिए शानदार चाय है.'

Don't worry we are delivering free burgers and pizze to them tomorrow.



And some 'fantastic tea' for you? #24thOctober #PakVsInd https://t.co/agXWDsfXiQ — Careem Pakistan (@CareemPAK) October 23, 2021



झगड़े में कूदे इंडियन फैंस

भारतीय क्रिकेट फैंस ने इस हरकत पर करीम पाकिस्तान (Careem Pakistan) की जमकर क्लास लगाई है, एक यूजर ने कहा, पाकिस्तान की इकॉनमी को देखते हुए मैं इस बात से सहमत हूं कि तुम सिर्फ चाय ही ऑफर कर सकते हो.' आइए नजर डालते हैं कि चुनिंदा ट्वीट्स पर.

Well looking at Pakistan economy, I agree you can only offer Tea. October 23, 2021

What about Bangladesh — sarcastic_sam (@sarcastic_zaban) October 24, 2021

