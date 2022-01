IND vs SA: पहले वनडे के लिए इन भारतीय दिग्गजों ने चुनी प्लेइंग 11, पंत जैसे पावर हिटर को किया OUT

नई दिल्ली: भारत और दक्षिण अफ्रीका (India vs South Africa) के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज (ODI Series) का आगाज होने जा रहा है. टेस्ट सीरीज में 1-2 की करारी हार के बाद टीम इंडिया (Team India) हर हाल में इस फॉर्मेट के मुकाबलों में कामयाब होना चाहेगी.

भारत और दक्षिण अफ्रीका (India vs South Africa) के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत 19 जनवरी से पार्ल (Paarl) शहर को बोलैंड पार्क (Boland Park) में होगी. 21 जनवरी को इसी मैदान पर दूसरा मैच होगा. 23 जनवरी को सीरीज का आखिरी मैच केपटाउन (Cape Town) के न्यूलैंड्स (Newlands) में खेला जाएगा.

टीम इंडिया (Team India) इस लिमिटेड ओवर सीरीज में रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के बिना खेल रही है, हालांकि शिखर धवन (Shikhar Dhawan), युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal), मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) की वापसी हुई है. वहीं रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) साल 2017 के बाद पहली बार वनडे खेल सकते हैं.

पूर्व महिला क्रिकेटर ने चुनी प्लेइंग 11

भारतीय महिला क्रिकेट टीम (Indian Women's Cricket Team) की पूर्व मेंबर रीमा मलहोत्रा (Reema Malhotra) ने भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने पहले वनडे मैच के लिए ट्विटर और कू एप्प पर अपनी संभावित प्लेइंग 11 चुनी है. गौरतलब है कि रीमा ने 2003 से लेकर 2013 भारत के लिए 1 टेस्ट, 41 वनडे और 22 टी-20 मुकाबले खेले हैं.

चूंकि केएल राहुल (KL Rahul) पहले ही इशारा कर चुके हैं कि उनके साथ शिखर धवन (Shikhar Dhawan) ओपनिंग करेंगे, ऐसे में रीमा मलहोत्रा (Reema Malhotra) ने भी बतौर ओपनर राहुल और धवन को चुना है. धवन के पास फॉर्म में वापसी का मौका होगा.



विराट कोहली (Virat Kohli) और श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) को तीसरे और चौथे नंबर पर रखा गया है. वहीं ऋषभ पंत (Rishabh Pant) विकेटकीपर के तौर पर होंगे, सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) को भी प्लेइंग 11 में जगह मिल सकती है.



गेंदबाजों की बात करें तो पेसर्स में मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) और भुवनेश्वर कुमार (Bhuvneshwar Kumar) में से किसी एक का सेलेक्शन होगा, इसके अलावा उपकप्तान जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) और शा्र्दुल ठाकुर (Shardul Thakur) पर भी पेस अटैक की जिम्मेदारी होगी.



वनडे कप्तान केएल राहुल (KL Rahul) कह चुके हैं कि ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर (Venkatesh Iyer) छठे गेंदबाज के तौर पर प्लेइंग 11 में होंगे. वही. सीनियर स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) को मौका मिलना तय माना जा रहा है.

My Indian XI for tom: KL, Shikhar, Virat, Shreyas, Rishabh, SKY, Venkatesh, Shardul, Ashwin, Siraj/Bhuvi & Jasprit !

what’s yours? Good luck @klrahul11 for game one as captain! #SAvIND

