IND vs SA: रोहित शर्मा ने पूरा किया छक्के से छठा शतक, बनाए एक साथ कई रिकॉर्ड

रांची: दक्षिण अफ्रीका के भारत दौरे की टेस्ट सीरीज (India vs South Africa) टीम इंडिया के लिए काफी अहम सीरीज थी. यह टीम के लिए एक बहुत बड़ा मौका था कि टीम मेहमानों के खिलाफ अपना रिकॉर्ड सुधारे. हुआ भी यही, टीम ने पहले दो टेस्ट जीतकर सीरीज अपने नाम कर ली. अब तीसरे टेस्ट में खराब शुरुआत के बावजूद रोहित शर्मा की शानदार पारी की बदौलत टीम मजबूत स्थिति में आ गई है. पहली पारी में रोहित शर्मा ने शानदार शतक लगाने के बाद कई रिकॉर्ड अपने नाम किए.

छक्के से पूरी की छठी सेंचुरी

इस मैच में रोहित न वनडे के अंदाज में अपनी बल्लेबाजी की और छक्के से अपनी सेंचुरी पूरी की. यह रोहित की छठी टेस्ट सेंचुरी है. और इस सीरीज में तीसरा शतक है. पहले सत्र में केवल 38 रन बनाकर रोहित ने फोकस अपना विकेट बचाने पर दिया, लेकिन वे मौका मिलने पर शॉट्स लगाने से नहीं चूके. लंच के बाद दूसरे सत्र में रोहित ने शॉट्स के चयन पर खास दिया और फिफ्टी पूरी करने के बाद जल्दी ही सेंचुरी भी पूरी की, वह भी छक्का लगाककर

चार पारियों में तीन सेंचुरी

यह सीरीज रोहित के लिए बहुत ही शानदार रही. विशाखापत्तनम में रोहित ने पहली बार टीम इंडिया के लिए बतौर ओपनर बैटिंग की और इस पहली ही खास पारी में रोहित ने 176 रन की पारी खेल डाली. इसके बाद रोहित ने मैच की दूसरी पारी में भी 127 रन ठोक डाले. पुणे में रोहित का बल्ला नहीं चल सका, लेकिन रांची में सेंचुरी लगाकर रोहित ने चार पारियों में ही तीसरा शतक जड़ा है.

What an innings this is from Rohit Sharma!

He brings up his third Test hundred of this series – his sixth in the format – with a six. #INDvSA LIVE https://t.co/AEYe6hGC3o pic.twitter.com/VByRqGLiUz

— ICC (@ICC) October 19, 2019