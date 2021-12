IND vs SA: दूसरी पारी में नहीं चला भारतीय खिलाड़ियों का बल्ला, साउथ अफ्रीका को मिला 305 रनों का टारगेट

सेंचुरियन: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है. इस मैच में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को 305 रनों का टारगेट दिया है. चौथे दिन पूरी भारतीय टीम 174 रन ही बना पाई. कोई भी इंडियन बैट्समैन हॉफ सेंचुरी तक नहीं लगा पाया. साउथ अफ्रीका को मैच जीतने के 305 रन बनाने होंगे. वहीं अगर भारतीय टीम को ये मैच जीतना है, तो उसे जल्दी 10 विकेट हासिल करने होंगे.

भारत ने साउथ अफ्रीका को 305 रनों का टारगेट दिया है. चौथे दिन भारतीय पारी 174 रनों पर समाप्त हो गई. दूसरी पारी में कोई भी भारतीय बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया. साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी की. दोनों भारतीय ओपनर सस्ते में आउट हो गए. मयंक अग्रवाल (Mayank Agarwal) ने चार रन बनाए और केएल राहुल (KL Rahul) ने 23 रनों का योगदान दिया. नाइटवॉचमैन शार्दुल ठाकुर भी कोई खास कमाल नहीं दिखा पाए और सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हो गए. इसके बाद चेतेश्वर पुजारा (Cheteswar Pujara) 16, कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) 18, अजिंक्य रहाणे 20 रन बनाकर आउट हो गए. रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने 14 रनों का योगदान दिया. विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत (Rishabh Pant) ने 34 रन बनाए. मोहम्मद शमी 1 और मोहम्मद सिराज बिना कोई रन बनाए आउट हो गए.

Target set

South Africa need 305 runs for a victory.

Can they chase this down?

Watch #SAvIND live on https://t.co/CPDKNx77KV (in select regions) #WTC23 | https://t.co/qi2EfKhLHp pic.twitter.com/GiHe4tgOVK

