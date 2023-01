WATCH : हम तो इतने साल से लगे हैं लेकिन आप... सूर्यकुमार के बारे में ये क्या बोल गए विराट कोहली?

Virat Kohli Suryakumar Yadav Video: धाकड़ बल्लेबाज और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने साल 2023 का आगाज शतक के साथ किया. उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के पहले वनडे में 113 रनों की शानदार पारी खेली. इस मैच को भारत ने 67 रनों से जीता. भारतीय टीम ने 7 विकेट पर 373 रन बनाए जिसके बाद मेहमान टीम 8 विकेट पर 306 रन बना पाई. मैच के बाद विराट कोहली का इंटरव्यू सूर्यकुमार यादव ने लिया जो प्लेइंग-11 का हिस्सा नहीं थे.

शतक से नए साल का आगाज

बीसीसीआई के आधिकारिक अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया गया है. सूर्यकुमार सबसे पहले तो हाथ मिलाकर विराट को नए साल की शुभकामनाएं देते हैं. फिर आगे कहते हैं, 'आपने एशिया कप के दौरान मेरा इंटरव्यू लिया था, अब नए साल में मुझे आपका इंटरव्यू लेने का मौका मिल रहा है.' फिर मुंबई के इस खिलाड़ी ने कहा, 'आपने साल 2023 का आगाज शतक के साथ किया है.' इस पर विराट ने कहा, 'सबसे पहले तो आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ ही बधाई जो आप लगातार मैदान पर कर रहे हो.'

'सूर्या करके देगा'

विराट ने आगे कहा, 'ईमानदारी से कहूं तो हम तो इतने साल से लगे हैं लेकिन जो आपने पिछले साल किया, वह बहुत खास है. ऐसा कुछ जो मैंने पहले नहीं देखा था. इसलिए आप एक अलग ही टेंपलेट, तैयार कर रहे हो. जब आप मैदान पर होते हो तो मैंने देखा है कि दर्शकों में भी अलग तरह का उत्साह होता है. आपके प्रति लोगों का प्यार बेशुमार है. अब आप मैदान पर इसे और महसूस करोगे, लोग आपको अलग तरह से देख रहे हैं. जब आप उतरोगे तो लोग सोचेंगे कि सूर्या करके देगा.'

