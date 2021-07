IND vs SL: अब Sanjay Manjrekar ने Kuldeep Yadav पर दिया विवादित बयान! लोगों ने कहा- कमेंट्री से इसे बाहर करो

नई दिल्ली: पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय मांजरेकर (Sanjay Manjrekar) एक मशहूर कमेंटेटर हैं. कई बार मांजरेकर अपने बयानों के चलते विवादों में फंस जाते हैं. उन्होंने टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा से कई बार पंगा लिया है. लेकिन अब मांजरेकर कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) पर अपने एक बयान को लेकर बुरे फंस गए हैं और उन्हें लोग जमकर ट्रोल कर रहे हैं.

श्रीलंका और भारत के बीच खेले गए दूसरे टी20 में श्रींलका ने 3 विकेट से जीत हासिल की. इस मैच में नितीश राणा ने अपना डेब्यू किया और उन्हें डेब्यू कैप कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) ने दी. संजय मांजरेकर (Sanjay Manjrekar) ने कमेंट्री के दौरान कहा, 'इस बात पर मुझे काफी हैरानी है कि एक खिलाड़ी जो खुद टीम इंडिया से अंदर-बाहर होता रहता है, वो किसी नए खिलाड़ी को डेब्यू कैप दे रहा है.'

संजय मांजरेकर (Sanjay Manjrekar) ने जैसे ही कुलदीप (Kuldeep Yadav) के बारे में ये बात कही तभी लोग उन्हें जमकर ट्रोल करने लगे. लोग मांजरेकर पर जमकर गुस्सा कर रहे हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रिया देकर मांजरेकर को ट्रोल किया.

Do everything but please remove Sanjay Manjrekar from the commentary box, it's just cacophonous to even listen to #INDvSL

When @IamSanjuSamson (9 T20s) can present the Cap to a Debut player, why can't @imkuldeep18 (21 T20s) present the Cap to a debut player. @sanjaymanjrekar know the stats and then do commentary or else close your mouth and sit in your home. #Irritatingcommentary #SLvIND @BCCI

— Bala Harish (@balaharish25) July 28, 2021