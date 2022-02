IND vs WI: भारतीय टीम ने जीता टॉस, कप्तान रोहित ने किया पहले गेंदबाजी करने का फैसला

नई दिल्ली: भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन टी20 मैचों की सीरीज का पहला मैच कोलकाता के मैदान पर खेला जाएगा. भारतीय टीम ने वनडे सीरीज में वेस्टइंडीज का सफाया किया था. अब उसकी निगाहें टी20 सीरीज जीतने पर होंगी.

कप्तान रोहित शर्मा ने प्लेइंग इलेवन में जादुई गेंदबाज रवि बिश्नोई को जगह दी है. रवि अपनी घातक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं. उनकी गेंदों को खेलना किसी के लिए भी आसान नहीं है. कोलकाता की पिच हमेशा से ही स्पिनरों की मददगार रही है. ऐसे में वह वहां कमाल दिखा सकते हैं.

Congratulations to Ravi Bishnoi who is all set to make his debut for Team India.@Paytm #INDvWI pic.twitter.com/LpuE9QuUkk

— BCCI (@BCCI) February 16, 2022