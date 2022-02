खत्म नहीं हो रहा Virat Kohli का बुरा वक्त, सिर्फ 1 चौके से इस बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड से चूके

नई दिल्ली: भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन टी20 मैचों की सीरीज का दूसरा मैच कोलकाता के मैदान पर खेला जा रहा है.वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. भारत ने विंडीज टीम को जीतने के लिए 187 रनों का टारगेट दिया है.इस मैच में विराट कोहली सिर्फ चार रनों से एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने से चूक गए हैं.

वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी का नमूना पेश किया, उन्होंने शानदार तरीके से 41 गेंदों पर 52 रन बनाए. उन्होंने मैदान के हर तरफ स्ट्रोक लगाए. लेकिन कोहली सिर्फ चार रन से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने से चूक गए. विराट कोहली की यह टी20 इंटरनेशनल की 89वीं पारी है. वे अब तक 30 हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं. नाबाद 94 रन की सबसे बड़ी पारी खेली है. औसत 52 का और स्ट्राइक रेट 138 का है. उनके 3296 रन हैं.

Fifty and out!

A solid innings from Virat Kohli comes to an end as he becomes Roston Chase's wicket number 3⃣#INDvWI | https://t.co/a9C8ROsj1Y pic.twitter.com/dHmNkcdcAa

— ICC (@ICC) February 18, 2022