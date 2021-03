India Legends ने जीती Road Safety World Series, ट्विटर पर फैंस ने किया सलाम

रायपुर: इंडिया लेजेंड्स (India Legends) ने अपने शानदार खेल के दम पर शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए फाइनल में श्रीलंका लेजेंड्स (Sri Lanka Legends) को 14 रन से हराकर रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज (Road Safety World Series) टी20 टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया.

इंडिया लेजेंड्स का कमाल

इंडिया लेजेंड्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए चार विकेट पर 181 रन का स्कोर बनाया और फिर श्रीलंका लेजेंड्स को निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 167 रन पर रोक दिया. इंडिया से मिले 182 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका को कप्तान तिलकरत्ने दिलशान (21) और सनथ जयसूर्या (43) ने पहले विकेट के लिए 7.2 ओवर में 62 रन जोड़कर शानदार शुरुआत दी.



यूसुफ ने दिया दिलशान को झटका

दिलशान-जयसूर्या की लंबी होती जा रही इस साझेदारी को यूसुफ पठान (Yusuf Pathan) ने दिलशान को विकेटकीपर प्रज्ञान ओझा के हाथों कैच कराकर तोड़ा. दिलशान ने 18 गेंदों पर 3 चौके लगाए. यूसुफ के बाद इरफान पठान (Irfan Pathan) ने अपने पहले ही ओवर में चमारा सिल्वा (2) को एस बद्रीनाथ के हाथों गली में कैच कराकर श्रीलंका को दूसरा झटका दिया.

पठान ब्रदर्स का जलवा

पठान ब्रदर्स की घातक गेंदबाजी के आगे श्रीलंका ने 91 रन तक अपने 4 ओवर विकेट गंवा दिए थे, जिसमें यूसुफ ने जयसूर्या को एलबीडब्ल्यू जबकि इरफान ने उपुल थरंगा (13) को आउट किया. जयसूर्या ने 35 गेंदों पर 5 चौके और 1 छक्का लगाया. इसके बाद चिंतका जससिंघे (40) और कौशल्या वीरारत्ने (38) ने 5वें विकेट के लिए 64 रन जरूर जोड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और इंडिया ने 14 रन से मैच और खिताब अपने नाम कर लिया.

Was fun to play the #RoadSafetyWorldSeries2021 and to spend time in the park with friends and winning the tournament was an icing on the cake. Memorable few weeks. #INDLvSLL pic.twitter.com/d4C72QBw0J — Virender Sehwag (@virendersehwag) March 21, 2021

इंडिया लेजेंड्स की बल्लेबाजी

पहले बैटिंग करने उतरी इंडिया लेजेंड्स (India Legends) शुरुआत बेहद खराब रही. पहले 2 विकेट महज 35 रन पर गिर गए. इसके बाद सचिन तेंदुलकर भी 30 रन बनाकर आउट हो गए. फिर यूसुफ पठान और युवराज सिंह के बीच 85 रन की अहम साझेदारी हुई जो टीम इंडिया के लिए फायदेमंद साबित हुई. इस तरह इंडिया निर्धारित 20 ओवर 181 रन बनाने में कामयाब रही.

#INDLvsSLL We have our first champions of the @Unacademy Road Safety World Series, an intense final sees the #IndiaLegends come out on top after a close contest against the indomitable #SriLankaLegends. pic.twitter.com/96Fo51pXcA — Road Safety World Series (@RSWorldSeries) March 21, 2021

यूसुफ-युवराज का दम

यूसुफ पठान (Yusuf Pathan) ने ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए 36 गेंदों में 4 चौके और 5 छक्कों की मदद से 62 रन बनाए. उनका साथ दे रहे युवराज सिंह ने भी अपना जलवा दिखाया. उन्होंने 41 गेंदों में 4 चौके और 4 छक्कों की मदद से 60 रन का योगदान दिया. यूसुफ को उनके ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच अवॉर्ड से नवाजा गया.

भारतीय फैंस ने किया सलाम

इंडिया लेजेंड्स (India Legends) की जीत को लेकर फैंस काफी उत्साहित हैं. लोग ट्विटर पर भारतीय दिग्गजों को लोग सलाम कर रहे हैं. कई यूजर्स को उनके पुराने दिन की याद आ गई, जब वो युवराज सिंह और यूसुफ पठान को चौके-छक्के लगाते हुए देखते थे. सचिन सहवाग को फिर से ओपनिंग करते हुए देखना कई फैंस के लिए यादगार लम्हा रहा.

Most runs in Road Safety World Series for India Sachin Tendulkar - 233

Virender Sehwag - 214

Yuvraj Singh - 194#RoadSafetyWorldSeries #SachinTendulkar pic.twitter.com/3mgfGtdYkx — (@Shebas_10dulkar) March 21, 2021