टीम इंडिया के दक्षिण अफ्रीकी दौरे के नए शेड्यूल का ऐलान, जानिए कब होगा पहला मैच

जोहानिसबर्ग: न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद टीम इंडिया को इसी महीने दक्षिण अफ्रीका टूर पर जाना है, लेकिन कोरोना वायरस (Coronavirus) के Omicron Variant के खतरे की वजह से इस सीरीज के शेड्यूल में बदलाव किए जाने का ऐलान किया गया था.

क्रिकेट साउथ अफ्रीका (Cricket South Africa) ने बीते सोमवार की रात को टीम इंडिया (Team India) के दौरे के नए शेड्यूल का ऐलान कर दिया है. इसके मुताबिक 'विराट सेना' अब प्रोटियाज टीम के खिलाफ पहला टेस्ट 26 दिसंबर से सेंचुरियन के सुपरस्पोर्ट पार्क में खेलेगी

दक्षिण अफ्रीका में Omicron Variant के बढते मामलों के बीच सीएसए और बीसीसीआई ने 4 दिसंबर को ऐलान किया था कि यह दौरा होगा लेकिन भारतीय टीम की रवानगी एक हफ्ते के लिए टाल दी गई थी और टी20 सीरीज इस टूर का हिस्सा नहीं होगी.

भारतीय क्रिकेट टीम (Indian Cricket Team) को पुराने शेड्यूल के मुताबिक 9 दिसंबर को रवाना होना था लेकिन ट्रैवेल प्रोग्राम में बदलाव किया. अब पहला टेस्ट 26 दिसंबर से शुरू होगा जो पहले 17 दिसंबर से शुरू होने वाला था.

UPDATED SCHEDULE

The dates for the upcoming #SAvIND tour have been revised. The tour has been reduced to Betway Tests and Betway ODIs

Full list of fixtures https://t.co/ZCJDr7nsXL#BetwayTestSeries #BetwayODISeries #BePartOfIt pic.twitter.com/KWrZ0GuUzB

— Cricket South Africa (@OfficialCSA) December 6, 2021