IND vs AUS: अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा ऑस्ट्रेलियाई मीडिया, अब टीम इंडिया पर लगा दिया ये सनसनीखेज आरोप

India vs Australia, 2nd Test: ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के 12वें खिलाड़ी के तौर पर काम करता है. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इन दिनों चार मैचों की बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज खेली जा रही है. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस टेस्ट सीरीज के दौरान कंगारू खिलाड़ी मैदान पर टीम इंडिया के सामने घुटने टेक रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई मीडिया अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करते हुए टीम इंडिया पर बेवजह के आरोप लगाने से बाज नहीं आ रहा है. ऑस्ट्रेलियाई मीडिया का हमेशा से यह मकसद रहा है कि जब भी किसी टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया का पलड़ा ऑस्ट्रेलिया पर हावी रहता है, तो वह भारतीय खिलाड़ियों पर कई तरह के आरोप लगाता है, जिससे मैदान पर टीम इंडिया के खेल पर इसका खराब प्रभाव पड़ जाए और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम को इसका फायदा मिले.

अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा ऑस्ट्रेलियाई मीडिया

दरअसल, ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने अब टीम इंडिया पर एक बड़ा आरोप लगाया है. बता दें कि बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट मैच का वेनू अचानक धर्मशाला से इंदौर शिफ्ट कर दिया गया है. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच अब 1 से 5 मार्च तक इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेला जाएगा. पहले यह टेस्ट मैच धर्मशाला में होने वाला था. एचपीसीए स्टेडियम धर्मशाला में आउटफील्ड में पर्याप्त घास नहीं है और पूरी तरह से घास विकसित होने के लिए कुछ समय और लगेगा. धर्मशाला में बिछाई गई आउटफील्ड मैच के लिए तैयार नहीं है. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच इंदौर शिफ्ट होते ही ऑस्ट्रेलियाई मीडिया को मिर्ची लग गई. बीसीसीआई ने एक बयान में कहा था, 'धर्मशाला में भयानक सर्दी की स्थिति के कारण, आउटफील्ड में पर्याप्त घास नहीं है और पूरी तरह से विकसित होने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होगी.'

अब टीम इंडिया पर लगा दिया ये सनसनीखेज आरोप

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच इंदौर शिफ्ट करने की खबर सुनते ही ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने टीम इंडिया पर बड़े आरोप लगा दिए. ऑस्ट्रेलिया के टॉप मीडिया हाउस फॉक्स ने कहा कि इंदौर के होल्कर स्टेडियम में भारत के दिग्गज ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के खतरनाक बॉलिंग एवरेज को ध्यान में रखकर इसे तीसरे टेस्ट मैच का वेन्यू चुना गया है. फॉक्स क्रिकेट ने कहा, 'बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट मैच का वेनू अचानक धर्मशाला से इंदौर शिफ्ट कर दिया गया है, जहां गेंद से रविचंद्रन अश्विन का औसत 12.50 है.' यानी कि इंदौर के इस मैदान पर रविचंद्रन अश्विन को हर 12 रनों के अंतराल के बाद विकेट्स मिलते रहते हैं.

भारत से मुंहतोड़ जवाब भी मिला

इस आरोप के बाद भारत के पूर्व ओपनर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने फॉक्स क्रिकेट के मजे लिए हैं और उन्हें साथ ही मुंहतोड़ जवाब भी दिया है. आकाश चोपड़ा ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'आत्म-विनाश मॉड्यूल -1. इंदौर देश की सबसे सपाट पिचों में से एक हो सकती है. इंदौर ने बहुत सारे टेस्ट क्रिकेट की मेजबानी भी नहीं की है. ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट ड्रॉ कराने का यह सबसे अच्छा मौका है या जीत भी सकते हैं. लेकिन…अश्विन का डर जैसे फॉक्स ऑस्ट्रेलियाई लोगों के दिमाग में घुस गया है.'

