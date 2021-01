Ravichandran Ashwin ने Ricky Ponting और Michael Clarke की बोलती बंद की, सोशल मीडिया पर उड़ाई धज्जियां

ब्रिसबेन: एडिलेड की हार के बाद भारत का सूपड़ा साफ होने के कयास लगाए जा रहे थे. कई दिग्गज क्रिकेटरों ने भारत की हार की भविष्यवाणी कर दी थी. अब टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत के बाद भारत के स्टार स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने सोशल मीडिया पर सबको करारा जवाब दिया है.

ऑस्ट्रेलिया को उसकी सरजमीं पर चार मैचों की टेस्ट श्रृंखला में 2-1 से शिकस्त देने के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया पर अपनी भावनाओं को व्यक्त किया. वहीं अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने आलोचकों की बोलती बंद कर दी है.

अश्विन का करारा जवाब

अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने ट्विटर पर एक अखबार की कतरन (कटिंग) को साझा किया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तानों रिकी पोंटिंग (Ricky Ponting) और माइकल क्लार्क (Michael Clarke) के साथ पूर्व दिग्गज मार्क वॉ और इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वान का बयान था. इन सभी पूर्व दिग्गजों ने विराट कोहली की गैरमौजूदगी में टेस्ट सीरीज में भारत की करारी हार की भविष्यवाणी की थी. वॉर्न ने तो कहा था कि भारतीय टीम 0-4 से श्रृंखला हारेगी.

LHS ( not = ) RHS ! Yours happily

India tour of OZ 2020/21 Humbled by all the love and support we have received over the last 4 weeks! pic.twitter.com/nmjC3znglx — Ashwin (@ashwinravi99) January 19, 2021

उनके ट्वीट में बायीं तरफ इन बयानों वाली अखबार की कटिंग जबकि दायीं तरफ चैम्पियन टीम की तस्वीर थी.

उन्होंने इसके साथ लिखा, ‘आपकी खुशी, भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा. पिछले 4 हफ्तों में मिले सभी प्यार और समर्थन का शुक्रगुजार हूं’.

भारतीय खिलाड़ियों ने जाहिर की खुशी

नियमित कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) के पितृत्व अवकाश पर लौटने के बाद टीम की अगुवाई करने वाले अजिंक्य रहाणे ने पूरे दल और ट्रॉफी के साथ फोटो साझा करते हुए कहा, ‘इस टीम का हिस्सा होना गर्व की बात है’.

Proud to be a part of this unit pic.twitter.com/bZZupXEAfE — Ajinkya Rahane (@ajinkyarahane88) January 19, 2021

उपकप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने लिखा, ‘जज्बे से भरी टीम के लिए भावनाओं को व्यक्त करना मुश्किल हो रहा है. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे रास्ते में कितनी मुश्किलें आईं. सभी ने निडर होकर खेला और यह देखना शानदार था. यह हमेशा याद रहेगा’.

An indescribable feeling for an indestructible team. No matter what hardships came our way we made it through. Everyone played fearlessly and it was truly a treat to watch. A game to remember forever. @BCCI pic.twitter.com/kMuXBTEbkK — Rohit Sharma (@ImRo45) January 19, 2021

ब्रिसबेन टेस्ट की दूसरी पारी में मंगलवार को 91 रन की पारी खेल कर जीत की नींव रखने वाले युवा बल्लेबाज शुभमन गिल ने कुछ तस्वीरों के साथ लिखा, ‘टीम को खुश रखने का एकमात्र तरीका है, जीतते रहिए’.

There’s only one way to keep a team happy, keep winning pic.twitter.com/ImkkoGvH4M — Shubman Gill (@RealShubmanGill) January 19, 2021

मैच में 89 रन नाबाद पारी खेल कर भारत को मैच और श्रृंखला जीतने में अहम भूमिका निभाने वाले ऋषभ पंत ने ट्वीट किया, ‘जब आपका मनोबल गिरा हो. आप अतिरिक्त प्रयास करते है. ऐसी श्रृंखला जिसे हम कभी नहीं भूल सकते. मुश्किल समय में हमने खुद पर भरोसा किया और इस श्रृंखला में जीत से यह साबित होता है कि आप कुछ भी हासिल कर सकते है’.

When the chips are down. You push harder.A series we can never forget. Through the tough times we always believed and backed ourselves and this series win proves with belief you can achieve everything.@BCCI pic.twitter.com/uPPhzmFHAT — Rishabh Pant (@RishabhPant17) January 19, 2021

पूरे टूर्नामेंट में पहाड़ की तरह क्रीज पर डटने वाले चेतेश्वर पुजारा ने लिखा, ‘भावनाओं और गर्व से भरा हुआ हूं. पूरी टीम ने जो जज्बा और कौशल दिखाया वह शानदार था. इस तरह के पल अनगिनत घंटों के अभ्यास और मेहनत को सार्थक करते है’.