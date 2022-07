IND vs ENG: 'बस हवा निकल गई?' 110 पर ढेर होने वाली इंग्लैंड की भारतीय फैंस ने उड़ाई खिल्लियां

IND vs ENG: मौजूदा क्रिकेट वर्ल्ड कप चैंपिंयन इंग्लैंड की टीम ने पहले वनडे मैच में रोहित शर्मा की टीम इंडिया के सामने घुटने टेक दिए. भारत ने ये मुकाबला 10 विकेट से अपने नाम किया. इस जीत में स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और कप्तान रोहित शर्मा का सबसे बड़ा योगदान रहा. वहीं टीम इंडिया की आंधी में उड़ने वाली इंग्लैंड की टीम को भारतीय टीम के फैंस ने जमकर ट्रोल किया.

जसप्रीत बुमराह की आंधी

टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ओवल के मैदान पर खेले जा रहे पहले वनडे मैच में इंग्लैंड की टीम पर कहर बनकर टूटे. जसप्रीत बुमराह ने 7.2 ओवर में महज 19 रन देकर इंग्लैंड के 6 बल्लेबाजों को निपटाकर पवेलियन भेज दिया. वनडे मैच में जसप्रीत बुमराह की ऐसी आग उगलती बॉलिंग इससे पहले फैंस ने कभी नहीं देखी थी.

सोशल मीडिया पर उड़ा मजाक

110 पर ऑलआउट होने वाली इंग्लैंड की टीम का सोशल मीडिया पर जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है. भारतीय फैंस जमकर अंग्रेजों का मजाक उड़ा रहे हैं. एक यूजर बैजबॉल रणनीति को लेकर इंग्लैंड का मजाक उड़ा रहा है, तो दूसरे ने पूछा कि बस निकल गई हवा. वर्ल्ड चैंपियन और मौजूदा समय की सबसे तगड़ी क्रिकेट टीमों में से एक इंग्लैंड के लिए ये बेहद शर्मनाक हार है.

England moved from Bazball to Duckball very fast. pic.twitter.com/73fQGnlkw2

— Aaryan (@Unoffensivebrat) July 12, 2022