Ravichandran ashwin ने Test Cricket में बनाया अनोखा रिकॉर्ड, 114 साल से कोई भी गेंदबाज नहीं कर पाया ये कमाल

चेन्नई: इंग्लैंड (England) के खिलाफ चेन्नई (Chennai) में जारी पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन टीम इंडिया (Team India) के स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ने एक ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया, जिसे 114 साल से कोई भी गेंदबाज हासिल नहीं कर पाया. अश्विन ने इंग्लैंड की दूसरी पारी के दौरान पारी की पहली ही गेंद पर विकेट चटका दिया.

अश्विन ने रोरी बर्न्स को स्लिप में अजिंक्य रहाणे के हाथों कैच आउट कराया. इसी के साथ ही अश्विन किसी भी टेस्ट पारी की पहली ही गेंद पर विकेट चटकाने वाले दुनिया के तीसरे गेंदबाज बन गए हैं.

ICYMI - Ashwin's first ball strike in the 2nd innings@ashwinravi99 was given the new ball in the 2nd innings and he struck in his very first ball. Beautiful delivery to get Burns caught at slip.

https://t.co/CV8ad328nb #INDvENG pic.twitter.com/JKvBoNVaOo

— BCCI (@BCCI) February 8, 2021