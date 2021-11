IND vs NZ: कानपुर टेस्ट में घटिया अंपायरिंग पर भड़का ये दिग्गज, अंपायर बदलने की कर दी मांग

कानपुर: भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में जारी है. इस टेस्ट मैच के पहले दिन काफी खराब अंपायरिंग देखने को मिली है. भारत के पूर्व ओपनर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने कानपुर टेस्ट के पहले दिन खराब फैसलों के लिए अंपायरों को अपने निशाने पर ले लिया है.

कानपुर टेस्ट में देखने को मिली खराब अंपायरिंग

आकाश चोपड़ा ने ट्विटर पर एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने न्यूट्रल अंपायर की मांग कर दी. बता दें कि कानपुर टेस्ट के पहले दिन भारत की पारी के तीसरे ही ओवर में शुभमन गिल ने एक DRS का सही इस्तेमाल करते हुए खुद को बचाया था, इसके बाद सांतवें ओवर में एजाज पटेल की एक गेंद उनके पेड पर लगी, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट दिया.

आकाश चोपड़ा ने उठाए सवाल

न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियम्सन ने रिव्यू नहीं लेने का फैसला किया, लेकिन जब रीप्ले में देखा गया तो पता लगा गेंद सीधे स्टंप पर जाकर लग रही थी. आकाश चोपड़ा ने ट्विटर पर कहा कि जब खिलाड़ी बायो बबल में रह सकते हैं, तो अंपायरों को क्या दिक्कत है. अब इस मैच में अंपायरों के फैसले पर और भी ज्यादा ध्यान दिया जाएगा.

Shubhman was given out when there was a huge inside edge. Gill reviewed and said #ThankYouDRS

And not given when he was out. All that in first 40 mins. If teams can travel…stay in bio-bubbles…why can’t neutral umpires? #IndvNZ

— Aakash Chopra (@cricketaakash) November 25, 2021