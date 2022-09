IND vs PAK: 'पंत के लिए पनौती है इसे बैन करो', भारत की हार के साथ ही उर्वशी रौतेला पर भड़के फैंस

Urvashi Rautela To See India vs Pakistan Match: भारतीय टीम को पाकिस्तान के खिलाफ शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा. इस मैच में टीम इंडिया के लिए गेंदबाजों ने बहुत ही खराब खेल दिखाया. डेथ ओवर्स में भारतीय गेंदबाजों ने खूब रन लुटाए. इसी वजह से टीम इंडिया को 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. इस मैच को देखने के लिए बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला (Urvashi Rautela) भी स्टेडियम पहुंची थीं, लेकिन उन्हें देखते ही फैंस ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया. सोशल मीडिया पर मीम्स की बहार आ गई. इस मैच में ऋषभ पंत (Rishabh Pant) बड़ी पारी नहीं खेल पाए.

Rishabh Pant बने प्लेइंग इलेवन का हिस्सा

कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने इस मैच में दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) की जगह ऋषभ पंत (Rishabh Pant) को मौका दिया, लेकिन अपने बल्ले से पंत कमाल का खेल दिखाने में बुरी तरह से विफल रहे. उन्होंने 12 गेंदों में सिर्फ 14 रन बनाए, जिसमें 2 चौके शामिल थे. भारत के मैच हारने के बाद ही फैंस के निशाने पर उर्वशी रौतेला आ गई है. फैंस उर्वशी रौतेला को ऋषभ पंत के लिए पनौती मानने लगे. उर्वशी रौतेला पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप का पहला मैच भी देखने गईं थी. तब प्लेइंग इलेवन में पंत को जगह ही नहीं मिली थी.

Urvashi Rautela को बैन करने की उठी मांग

भारत के मैच हारने के बाद फैंस उर्वशी रौतेला (Urvashi Rautela) को ट्रोल करने लगे हैं. एक यूजर ने लिखा है कि दीदी तो क्रिकेट देखती नहीं हैं. एक शख्स ने पूछा- इंडिया को चीयर करने गई थीं या फिर ऋषभ को? एक ने गुस्से में लिखा- बस इसी की वजह से हम मैच हार गए. एक फैंस ने लिखा कि ये पंत के लिए पनौती है.

#INDvsPAK#UrvashiRautela

Sase badi panauti @UrvashiRautela

She should be banned from entering into the stadium, she is very dangerous

— Mukul Kaushal (@kaushalmukul) September 4, 2022