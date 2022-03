IND vs SL: रोहित की इस गलती को नहीं किया जाएगा माफ! कप्तान बनते ही तोड़ दिया इस प्लेयर का सपना

नई दिल्ली: भारत और श्रीलंका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच मोहाली के मैदान पर खेला जा रहा है. इस मैच का आज दूसरा दिन है. भारत ने अपनी पहली पारी 574 रन बनाकर घोषित कर दी. आज के दिन के हीरो रवींद्र जडेजा रहे. जडेजा ने दूसरे दिन नाबाद 175 रन की बेहतरीन पारी खेली. जडेजा जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे उससे वो अपनी डबल सेंचुरी भी आराम से कुछ ही गेंदों में पूरी कर लेते. लेकिन कप्तान रोहित शर्मा ने ऐसा होने नहीं दिया.

आज दूसरे दिन कप्तान रोहित शर्मा की वजह से जडेजा अपना दोहरा शतक पूरा नहीं कर पाए. दरअसल रोहित शर्मा ने टीम इंडिया की पहली पारी को 8 विकेट पर 574 रन पर घोषित कर दिया. उस समय जडेजा 175 रन बनाकर खेल रहे थे और वो जल्द ही अपने दोहरे शतक पर भी पहुंच जाते. लेकिन रोहित के कारण वो अपनी पहली डबल सेंचुरी नहीं बना पाए. रोहित के इस फैसले के लिए सोसल मीडिया पर उनका जमकर मजाक बनाया जा रहा है.

रोहित के इस फैसले से क्रिकेट फैंस बेहद नाराज हैं. रोहित के इस फैसले को राहुल द्रविड़ के एक पुराने फैसले के साथ तोला जा रहा है. दरअसल पाकिस्तान के खिलाफ एक बार सचिन तेंदुलकर 194 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन उस वक्त टीम के कप्तान द्रविड़ ने पारी घोषित कर दी और सचिन अपने शतक से चूक गए. अब रोहित ने भी कुछ ऐसा ही किया है और उनको सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है.

#Jadeja was too close for his first 200 #RohitSharma why did rohit declared the innings #jadeja #RohitSharma pic.twitter.com/2JKT5uEcK1

It's not everyday that no7 gets the chance to make double hundred feels very bad for jadeja

Rohit is auch an aashole if he wants to declare he should have declare earlier #RohitSharma pic.twitter.com/K68P9Fq47b

— Rahul Bharti (@RahulBh85390110) March 5, 2022